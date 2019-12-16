«Самарская олимпийская деревня»: На «последней миле» стадиона «Самара Арена» создают парковую зону и Территорию здорового образа жизни
16 декабря 2019 16:06
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губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прилегающая территория получит новый импульс своего развития.
На «последней миле» появятся объекты инфраструктуры для комфортных занятий спортом и проведения досуга жителями губернии и туристами, посещающими наш регион. Энергетику этого проекта уже сейчас символизирует специально разработанный современный фирменный стиль. В звезде логотипа читается купол стадиона, символ лидерства в спорте и отражение космической тематики, близкой нашему региону.
Парк начнет функционировать 28 декабря 2019 года.
К этому дню здесь появятся:
1. Лыжная трасса протяженностью около 3 км для классического и конькового хода с освещением в тёмное время суток.
2. Два комплекса безопасных горок, на которые можно приходить со своими тюбингами и ледянками.
3. На инклюзивной детской площадке создается каток «для самых маленьких», где детям будут предоставляться специальные держатели «пингвины – помощники».
4. Одна из аллей парка станет катком протяженностью 250 метров.
5. На тренировочной площадке «Энергия» уже построена специальная хоккейная площадка для детских и юношеских турниров с тёплыми раздевалками. Там же организовано поле для мини футбола.
Вся выше перечисленная инфраструктура будет работать не только в дни новогодних праздников, но и всю зиму для жителей и гостей региона.
На площадке появятся объекты-аттракционы для фан-спорта:
1. Огромный футбольный кикер, где можно провести необычный футбольный турнир.
2. Юкигассен. Это командная игра во всеми любимые снежки, только по-японски. Цель игры - захватить базу противника.
3. Фан кёрлинг с чайниками, где можно понять правила этой игры и нужно собрать «камни-чайники» в зачётной зоне, а также ощутить себя начинающим керлингистом.
4. Аттракцион «Прыгни как Соболев». Задача допрыгнуть до мяча на специальной конструкции и поставить свой рекорд.
5. Трасса «Лыжные беговелы» для прохождения самыми маленькими участниками.
Практически вся территория площадок Самарской олимпийской деревни в рамках реализации проекта оснащается звуковыми колонками уличного типа. Это оборудование будет служить парку круглогодично многие годы для создания особой праздничной атмосферы.
На территории появятся несколько арт-объектов:
- Световой куб с неоновыми огнями высотой 4 метра
- Елка туннель с подсветкой тоже высотой 4 метра
- Огромные трёхметровые фигуры - спортсмены (лыжник, фигурист и хоккеист), которые будут встречать гостей. Со сменой сезона они приобретут облик летних видов спорта.
Учитывая, что старт работы парка совпадает с новогодними праздниками, организаторы предусмотрели праздничную иллюминацию в визуальной концепции территории. Лесная зона будет освещена 60 звёздами, а на световых опорах «последней мили» смонтируют 150 специальных консолей, которые сделают будущий парк еще светлее.
Для комфорта гостей Самарской олимпийской деревни предусмотрены специальные зоны
обогрева, прокат спорт инвентаря и фудкорт.
28 декабря 2019 года состоится официальное открытие Самарской олимпийской деревни.
В течение новогодних праздников до 8 января организаторы предусмотрели программу по интересам для всех возрастов.
Ежедневно парк будет открываться в 10 утра.
С 12.00 все желающие смогут пройти спортивно-театрализованный квест. В это же время начинают работать все площадки.
Возобновит работу Терем Снегурочки, полюбившейся гостям с прошлой зимы. Ежедневно с 12.00 до 21.00 сказочные герои будут встречать маленьких гостей и вести по спортивной тропе сказок в гости к Снегурочке.
В период с 14.00 до 16.00 запланированы спорт активности: олимпиада в валенках, заезд на собачьих упряжках, забег в новогодних костюмах, лыжный спринт, регби на снегу, мастер-класс от паралимпийцев региона, показательные выступления по фигурному катанию и многое другое.
С 17 часов для молодежи один из аттракционов:
Аттракцион «СуперСани», где из предоставленного реквизита нужно собрать самые интересные и оригинальные сани, чтобы презентовать их зрителям и принять участие в гонке по специальной трассе!
Аттракцион «Рогатка». Да, это именно то, что вы подумали! Надевайте специальные лыжи и готовьтесь, что вами «выстрелят» из гигантской рогатки! Попробуйте проехать как можно дальше и не потерять равновесие!
Конкурс «Эйр Бэнд»: гости показывают то, в чём они практиковались перед зеркалом — искусство игры на воображаемых музыкальных инструментах под фонограмму любимой песни! Главное — собрать группу единомышленников и устроить настоящее шоу!
С 19.00 детская дискотека.
С 20.00 на главной сцене будут проходить живые концерты групп, переходящие в дискотеку для взрослых.
В 22.00 парк прекращает свою работу и ждёт гостей на следующий день, на новые мероприятия.
31 декабря - расширенная развлекательная программа с артистами, встречей нового года и салютом, который окрасит небо Самарской олимпийской деревни в 01.30 яркими огнями.
Ежедневное расписание, схему и описание всех площадок можно найти на официальном сайте www.samaraarena.events. Данный портал тоже разработан на перспективу. В дальнейшем на нем будут освещаться все события данной территории.
На протяжении всех новогодних праздников на территории будут работать сотрудники службы безопасности для обеспечения комфортного и безопасного пребывания гостей парка. Так же свое дежурство будет вести машина скорой помощи. Организаторами проработан вопрос комфортной транспортной доступности. От мест автобусных остановок, будет запущен специальный шатл, который будет довозить всех желающих до Самарской олимпийской деревни.
С самого начала работы Самарской олимпийской деревни гостям предложат поучаствовать в конкурсе на выбор будущего названия этой парковой территории.
Организаторы уверены, что у посетителей масса креативных идей и предложений для названия новой точки притяжении нашего региона. Ведь всё, что создается сегодня для старта работы Территории здорового образа жизни, будет радовать посетителей стадиона «Самара Арена» долгие годы, принимать новые фестивали, события и формировать имидж Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
16 декабря 2019 16:06
На «последней миле» появятся объекты инфраструктуры для комфортных занятий спортом и проведения досуга жителями губернии и туристами. Благоустройство региона
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