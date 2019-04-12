Самарская область попала в рейтинг регионов с наиболее опасными дорогами
12 апреля 2019 16:32
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Весь список регионов разделили на три группы: зеленая группа, где дороги более безопасны, далее желтая группа с регионами, где показатели уровеня безопасности дорог недостаточный, и красная группа с опасными дорогами.
Самарская область в этом рейтинге оказалась на 47-ом месте, попав в топ анти-лидеров рейтинга. В нашей области в 2018 году произошло 3669 ДТП по НДУ, в них погибло 208 человек, ранено 4562. Чуть хуже показатели в Омской области и Челябинской области.
На первом месте всего рейтинга уже третий год подряд находится Томская область. С 2016 года тут активно занимаются дорогами в сельских поселениях. На ремонт этих дорог каждый год выделяется по примерно 500 млн рублей. В Томской области не проводят ямочный ремонт (отменен) и действует девятиуровневый контроль качества. В 2018 году область получила дополнительно 1,49 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные дороги». Состав участников зеленой группы в целом не поменялся.
Во второй группе, где находятся регионы с недостаточной дорожной безопасностью, есть Ленинградская область, соседняя Ульяновская область, Башкортостан и другие регионы.
Состав красной группы в целом не изменился. Лидер этой группы – Челябинская область, замыкающая рейтинг 2018. В этом регионе было зафиксировано неэффективное расходование средств на ремонт дорог. Теперь там разбирается прокуратура. Также в этой группе южные регионы: Крым, Ставропольский край, Кубань. Эти регионы находятся в этой части рейтинга уже более четырех лет, передает samarskie-voditeli.ru.
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Комментарии
Благоустройство региона
12 апреля 2019 16:32
Самарская область в этом рейтинге оказалась на 47-ом месте, попав в топ анти-лидеров рейтинга. В нашей области в 2018 году произошло 3669 ДТП по НДУ, в них погибло 208... Благоустройство региона
63
12 апреля 2019 15:27
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12 апреля 2019 14:58
Из бюджета Самарской области на обновление дорожного полотна и прочие работы выделили 633 млн рублей. Благоустройство региона
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