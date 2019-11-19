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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

СО награждена дипломом за достижение наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

19 ноября 2019 22:20
52
А также памятной статуэткой в виде дорожного катка.
Самарская область стала одним из пяти регионов, награждённых Министерством транспорта РФ дипломом за достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также памятной статуэткой в виде дорожного катка, передает пресс-служба Минтранса СО. 



Фото:    пресс-служба Минтранса СО
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Комментарии



Благоустройство региона
19 ноября 2019  22:20
А также памятной статуэткой в виде дорожного катка.
СО награждена дипломом за достижение наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
А также памятной статуэткой в виде дорожного катка. Благоустройство региона
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