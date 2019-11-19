СО награждена дипломом за достижение наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
19 ноября 2019 22:20
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Фото: пресс-служба Минтранса СО
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