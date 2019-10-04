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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Ремонт детского сада в Подъём-Михайловке завершается

4 октября 2019 17:34
124
Сад стал изюминкой села-яркие цвета+качество работ+своевременность.
Ремонт детского сада в Подъём-Михайловке завершается.

Он комплексный, в порядок приводят все помещения внутри, фасад, территорию по периметру.

Впечатляет.

Рисунки на стенах рисовала дизайнер.

Сад стал изюминкой села-яркие цвета+качество работ+своевременность, передает пресс-служба администрации Волжского района.


Фото:   пресс-служба администрации Волжского района
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Комментарии



Благоустройство региона
4 октября 2019  17:34
Сад стал изюминкой села-яркие цвета+качество работ+своевременность.
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