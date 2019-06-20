Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 20 июня, 19:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 63.98
-0.36
EUR 71.64
-0.59
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Работы по благоустройству сквера им. В. Фадеева ведутся с опережением графика

20 июня 2019 17:47
84
Планируется, что сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха.
Знаковое место Самары – сквер им. В. Фадеева на проспекте Ленина преображается в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы по масштабному благоустройству начались месяц назад и ведутся с опережением графика. Общая площадь сквера составляет около 20 тысяч квадратных метров, для земляных работ генеральный подрядчик ООО «Вектор 21» одновременно привлекают до 20 единиц специальной техники. На сегодня в сквере прокладывают авто полив на газонах, которые затем застелют рулонной травой. Подрядчики уже приступили к монтажу плитки на пешеходных дорожках. Проект также предусматривает замену всего освещения на современные экономичные светильники, установку урн и скамеек.

Напомним, в марте 2019 года это общественное пространство в Октябрьском районе стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства, при чем, поддержали этот проект жители всего города.

В этом году отмечается особая не только для Самары, но и для всей космической отрасли дата – 100-летие со дня рождения легендарного авиаконструктора Дмитрия Ильича Козлова. Под его личным руководством и был заложен данный сквер. Благоустройство этого общественного пространства станет подарком ветеранам ЦСКБ «Прогресс», многие из которых живут в знаменитом «козловском» доме.

Работы в рамках комплексного благоустройства территории сквера предусматривают максимально бережное отношение к зеленым насаждениям, уже проведена санитарная обрезка деревьев, а существующие цветущие кустарники получили достойное обрамление в виде клумб. Кроме того, запланировано высадить около 100 деревьев и кустарников, в том числе полноразмерные сосны и рябину.

Планируется, что сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха. В ближайшее время начнется монтаж трёх современных спортивных площадок: теннисного корта, баскетбольной площадки и хоккейной коробки с трибунами. Кроме того, по всего периметру сквера оборудуют беговую дорожку, а зимой планируют прокладывать лыжню.

Изюминка проекта - детская площадка с антитравматическим покрытием в космическом стиле, где будут использованы водные элементы. Все работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства планируют завершить к сентябрю.

«Основные земляные работы на этом объекте ведутся с опережением графика, мы уже положили 2 тысячи квадратных метров плитки, в ближайшее время ожидаем большую партию. Жители приходят, что-то советуют по озеленению данной территории, мы стараемся обязательно прислушиваться к их мнению. В сквере планируется высадить много зелени: деревья, цветы, кустарники. Оборудуем современные рулонные газоны с авто поливом», - говорит Анатолий Черепанов, заместитель директора ООО «Вектор 21».

«Главный принцип реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» - привлечение жителей на всех этапах благоустройства от разработки дизайн-проекта до приемки работ. К этому скверу у жителей Октябрьского района особое отношение, при разработке проекта учтены многочисленные пожелания, например, оборудовать дополнительные парковочные места для автомобилей, дополнительно озеленить территорию»,- говорит Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:     пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
20 июня 2019  17:47
Планируется, что сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха.
Работы по благоустройству сквера им. В. Фадеева ведутся с опережением графика
Планируется, что сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха.  Благоустройство региона
83
19 июня 2019  13:45
Городские леса Самары опять повели по судам
Городские леса Самары опять повели по судам
Проблема возникла на этапе внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Благоустройство региона
331
19 июня 2019  12:54
В Самаре жалуются на мусор после сноса киосков напротив СГЭУ
В Самаре жалуются на мусор после сноса киосков напротив СГЭУ
Их убрали еще в 2018 году. Благоустройство региона
307
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4726
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2710
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1292
Весь список
Всё в Дом
31 мая 2019  20:13
Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
 Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
326
31 мая 2019  20:11
Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
 Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры.  Всё в Дом
131
23 мая 2019  15:37
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
 Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
332
Весь список
ЖКХ
18 июня 2019  10:58
«РКС-Самара» проводит замену подземных коммуникаций под Крымской площадью бестраншейным способом.
«РКС-Самара» проводит замену подземных коммуникаций под Крымской площадью бестраншейным способом
Всего в районе Крымской площади в течение месяца планируется заменить 1701 метр труб. ЖКХ
252
18 июня 2019  09:26
Самарцев предупреждают о мошенниках в сфере газового оборудования
Самарцев предупреждают о мошенниках в сфере газового оборудования
Будьте предельно внимательны, если к вам пришли с целью проверки приборов учета. ЖКХ
398
18 июня 2019  09:22
В Самаре состоится второй Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ Самарской области.
В Самаре состоится второй Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ Самарской области
 Будут работать три тематических площадки. ЖКХ
235
Весь список

Экология
20 июня 2019  13:10
Жители Поволжья выступили против уничтожения опасных отходов по соседству
Жители Поволжья выступили против уничтожения опасных отходов по соседству
Всего «Росатом» планирует построить 7 заводов по переработке отходов I и II классов опасности. Экология
149
17 июня 2019  09:43
Региональный оператор наладил вывоз отходов из турбаз на правом берегу Волги и о. Поджабный
Региональный оператор наладил вывоз отходов из турбаз на правом берегу Волги и о. Поджабный
Уже вывезено около 100 кубометров твердых коммунальных отходов.  Экология
196
14 июня 2019  11:45
Лещи и щука под угрозой: ученые рассказали о последствиях обмеления Волги в Самарской области
Лещи и щука под угрозой: ученые рассказали о последствиях обмеления Волги в Самарской области
Кроме того, в числе негативных последствий — ухудшение качества питьевой воды. Экология
387
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
235
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
427
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
386
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
356
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
450
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
446
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
442
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
354
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
617
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
644
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
379
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
689
Весь список

Мероприятия
Красивый старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую, провели в Камышлинском районе
Прославленная самарская бригада связи отметит годовщину образования
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные