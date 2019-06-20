Работы по благоустройству сквера им. В. Фадеева ведутся с опережением графика

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Знаковое место Самары – сквер им. В. Фадеева на проспекте Ленина преображается в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы по масштабному благоустройству начались месяц назад и ведутся с опережением графика. Общая площадь сквера составляет около 20 тысяч квадратных метров, для земляных работ генеральный подрядчик ООО «Вектор 21» одновременно привлекают до 20 единиц специальной техники. На сегодня в сквере прокладывают авто полив на газонах, которые затем застелют рулонной травой. Подрядчики уже приступили к монтажу плитки на пешеходных дорожках. Проект также предусматривает замену всего освещения на современные экономичные светильники, установку урн и скамеек.Напомним, в марте 2019 года это общественное пространство в Октябрьском районе стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства, при чем, поддержали этот проект жители всего города.В этом году отмечается особая не только для Самары, но и для всей космической отрасли дата – 100-летие со дня рождения легендарного авиаконструктора Дмитрия Ильича Козлова. Под его личным руководством и был заложен данный сквер. Благоустройство этого общественного пространства станет подарком ветеранам ЦСКБ «Прогресс», многие из которых живут в знаменитом «козловском» доме.Работы в рамках комплексного благоустройства территории сквера предусматривают максимально бережное отношение к зеленым насаждениям, уже проведена санитарная обрезка деревьев, а существующие цветущие кустарники получили достойное обрамление в виде клумб. Кроме того, запланировано высадить около 100 деревьев и кустарников, в том числе полноразмерные сосны и рябину.Планируется, что сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха. В ближайшее время начнется монтаж трёх современных спортивных площадок: теннисного корта, баскетбольной площадки и хоккейной коробки с трибунами. Кроме того, по всего периметру сквера оборудуют беговую дорожку, а зимой планируют прокладывать лыжню.Изюминка проекта - детская площадка с антитравматическим покрытием в космическом стиле, где будут использованы водные элементы. Все работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства планируют завершить к сентябрю.«Основные земляные работы на этом объекте ведутся с опережением графика, мы уже положили 2 тысячи квадратных метров плитки, в ближайшее время ожидаем большую партию. Жители приходят, что-то советуют по озеленению данной территории, мы стараемся обязательно прислушиваться к их мнению. В сквере планируется высадить много зелени: деревья, цветы, кустарники. Оборудуем современные рулонные газоны с авто поливом», - говорит Анатолий Черепанов, заместитель директора ООО «Вектор 21».«Главный принцип реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» - привлечение жителей на всех этапах благоустройства от разработки дизайн-проекта до приемки работ. К этому скверу у жителей Октябрьского района особое отношение, при разработке проекта учтены многочисленные пожелания, например, оборудовать дополнительные парковочные места для автомобилей, дополнительно озеленить территорию»,- говорит Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации