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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

«РКС-Самара» организовали экскурсию для ветеранов на Городские очистные канализационные сооружения

20 ноября 2019 16:11
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Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал гостям о работе системы водоотведения и ГОКС, ответил на все вопросы.
Ресурсоснабжающая организация уже несколько лет тесно сотрудничает с городским и районными советами ветеранов, проводит экскурсии, знакомит с деятельностью объектов водоснабжения и водоотведения.

Сегодня главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал гостям о работе системы водоотведения и Городских очистных
канализационных сооружений (ГОКС), ответил на все вопросы. После этого сотрудники сбытового подразделения познакомили их с преимуществами личного кабинета на сайте компании samcomsys.ru, с тем, как передавать через него показания приборов учёта и платить за воду и канализацию, не выходя из дома.

Завершилась встреча экскурсией. Начальник лаборатории Наталья Якимова познакомила ветеранов с новейшим оборудованием, а ведущий технолог ГОКС Марианна Маркина показала весь производственный цикл от приёмной камеры до вторичных отстойников, благодаря которому стоки миллионной Самары очищаются и возвращаются в Волгу.

Сотрудничество «РКС-Самара» и самарских ветеранских организаций уже стало традиционным и будет продолжаться в 2020 году.


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Комментарии



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20 ноября 2019  16:11
Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал гостям о работе системы водоотведения и ГОКС, ответил на все вопросы.
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