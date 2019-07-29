Преображение Крымской площади в Самаре завершится к концу лета

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На сегодня работы по комплексному благоустройству площади в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены почти на 70%. Установлен узнаваемый символ полуострова арт-объект Ялтинский маяк, к которому осталось подключить подсветку, также видны очертания еще одной достопримечательности – установлена металлоконструкция Воронцовской ротонды. После того, как подрядчик завершит укладку плиточного покрытия, начнутся работы по установке деревянного каркаса и арт-объект приобретет узнаваемые очертания.В целом площадь нового плиточного покрытия составит 4 тысячи кв. метров, также проводится уклада рулонного газона с автополивом и масштабные работы по озеленению территории. На Крымской площади запланировано высадить более 250 штук деревьев и кустарников различных видов, среди них туи, ели, вязы, липы, клён, можжевельник, кизильник.Площадь станет местом приятного времяпрепровождения не только горожан, но и гостей со всего региона. Здесь рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд, запуск здания в эксплуатацию запланирован в 2019 году. Для комфортного отдыха оборудуют беседки, установят около 30 скамеек, 19 урн, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации