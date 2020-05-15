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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

По улице Рабочей ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы

15 мая 2020 17:49
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С 16 мая до 15 июня от улицы Буянова до дома № 85 по улице Рабочей.
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 00:00 16 мая 2020 года до 20:00 15 июня 2020 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Рабочей от улицы Буянова до дома № 85 по улице Рабочей.

Более подробно со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


Благоустройство региона
15 мая 2020  17:49
С 16 мая до 15 июня от улицы Буянова до дома № 85 по улице Рабочей.
По улице Рабочей ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы
С 16 мая до 15 июня от улицы Буянова до дома № 85 по улице Рабочей. Благоустройство региона
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