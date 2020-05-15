По улице Рабочей ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы
15 мая 2020 17:49
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Более подробно со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.
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