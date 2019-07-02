Памятник Дмитрию Шостаковичу будет установлен в Самаре 7 сентября 2019 года
2 июля 2019 15:53
99
Очередное заседание самарского отделения РВИО, которое провел депутат Государственной Думы РФ, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, было посвящено установке сразу нескольким памятникам и мемориальным доскам.
Эскиз мемориальной доски Почётному сотруднику госбезопасности, полковнику Хумарьяну Сергею Георгиевичу, представленный архитектором Дмитрием Храмовым, был утвержден. Но все же Александр Хинштейн увидел, что стоимость её изготовления слишком велика. Архитектору было предложено найти способы удешевления мемориальной доски и подобрать более оптимальные для этой задачи материалы: «Замысел архитектора понятен, никто не спорит, что он имеет высокую художественную ценность, но все-таки я попросил бы исполнить её (доску), что называется, в бюджетном варианте…»
Участники заседания приняли во внимание замечания депутата. Установку памятной доски на фасад дома, где проживал Сергей Хумарьян, назначили на 20 декабря – День работников органов безопасности Российской Федерации.
Решение об увековечивании памяти «Кембриджской пятерки» было принято несколько месяцев назад. На нынешнем совещании было решено обратиться к нескольким скульпторам и предложить им создать свои варианты художественного воплощения их героической деятельности и присутствия в Куйбышеве в годы войны. Напомним, «Кембриджская пятёрка» – это группа советских агентов-нелегалов в Великобритании. Их завербовал советский разведчик Арнольд Дейк в 30-х годах XX века в Кембриджском университете. Один из них –Дональд Маклейн – после разоблачения отправился в СССР и работал в Куйбышевском педагогическом институте. Мемориальная доска «Кембриджской пятерке» будет установлена на доме 198 по улице Фрунзе.
Еще один важный памятник будет установлен сразу нескольким героям – выпускникам Самарского речного техникума. В День Героев – 9 января 2019 года у входа в филиал Волжского государственного университета водного транспорта», как сегодня называется речной техникум, запланировано торжественное открытие памятника.
И самый главный вопрос совещания – готовность установки нового в Самаре памятника – великому композитору Дмитрию Шостаковичу.
Все службы города, задействованные в установке, подтвердили готовность: постамент, определены подрядчики для изготовления фундамента, выполнены все планировочные решения, которые определят местоположение памятника в сквере «Самарского Академического театра Оперы и балета». Памятник будет обращен лицом к улице Красноармейской. Высота памятника, выполненного Зурабом Церетели, — 3,5 метра. Памятник будет подсвечен специальным оборудованием и будет виден жителям города даже в ночное время. Александр Хинштейн вместе с Василием Церетели, внуком знаменитого российского скульптора, 5 июня побывали на месте установки памятника и согласовали все возможные варианты его расположения и предположили, что новый памятник станет еще одной культурной точкой в Самаре.
Фото: hinshtein.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
2 июля 2019 15:53
Высота памятника, выполненного Зурабом Церетели, — 3,5 метра. Памятник будет подсвечен специальным оборудованием и будет виден жителям города даже в ночное... Благоустройство региона
98
2 июля 2019 11:18
Компания обеспечит перевозку волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест». Благоустройство региона
183
28 июня 2019 13:07
По заявлению местных жителей, полив уже поможет. Благоустройство региона
384
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5171
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2744
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1320
Всё в Дом
27 июня 2019 12:50Выбор мебели. На что стоит обратить внимание?
Любое помещение выглядит бедно без мебели. Именно из-за этого хозяева уделяет огромное количество времени на выбор подходящей мебели. Всё в Дом
208
21 июня 2019 21:10
В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
266
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
387
ЖКХ
2 июля 2019 09:53
Со вчерашнего дня, 1 июля 2019 года, увеличились тарифы на коммунальные услуги. ЖКХ
197
1 июля 2019 14:01
2 июля планируется отключение части Красноглинского района от холодного водоснабжения. ЖКХ
311
1 июля 2019 12:38
Сетку утвердили в Министерстве энергетики и ЖКХ. ЖКХ
397
Экология
2 июля 2019 10:51
Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли. Экология
184
1 июля 2019 11:43
РЭО будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору. Экология
246
28 июня 2019 13:33
Все собранные мешки были вывезены в специализированное место для отходов. Экология
372
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3564
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
968
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
347
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
534
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
470
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
589
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
466
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
698
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
720
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
455
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
780
Мероприятия