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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Памятник Дмитрию Шостаковичу будет установлен в Самаре 7 сентября 2019 года

2 июля 2019 15:53
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Высота памятника, выполненного Зурабом Церетели, — 3,5 метра. Памятник будет подсвечен специальным оборудованием и будет виден жителям города даже в ночное время.
В Самарской области члены регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО ) проводят свои заседания регулярно. В результате этих совещаний рождается много инициатив, проведено много мероприятий, а главное – на улицах Самары, на домах, где жили Герои войны и участники военных событий, появляются мемориальные доски и скульптурные композиции, передает hinshtein.ru.

Очередное заседание самарского отделения РВИО, которое провел депутат Государственной Думы РФ, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, было посвящено установке сразу нескольким памятникам и мемориальным доскам.

Эскиз мемориальной доски Почётному сотруднику госбезопасности, полковнику Хумарьяну Сергею Георгиевичу, представленный архитектором Дмитрием Храмовым, был утвержден. Но все же Александр Хинштейн увидел, что стоимость её изготовления слишком велика. Архитектору было предложено найти способы удешевления мемориальной доски и подобрать более оптимальные для этой задачи материалы: «Замысел архитектора понятен, никто не спорит, что он имеет высокую художественную ценность, но все-таки я попросил бы исполнить её (доску), что называется, в бюджетном варианте…»

Участники заседания приняли во внимание замечания депутата. Установку памятной доски на фасад дома, где проживал Сергей Хумарьян, назначили на 20 декабря – День работников органов безопасности Российской Федерации.

Решение об увековечивании памяти «Кембриджской пятерки» было принято несколько месяцев назад. На нынешнем совещании было решено обратиться к нескольким скульпторам и предложить им создать свои варианты художественного воплощения их героической деятельности и присутствия в Куйбышеве в годы войны. Напомним, «Кембриджская пятёрка» – это группа советских агентов-нелегалов в Великобритании. Их завербовал советский разведчик Арнольд Дейк в 30-х годах XX века в Кембриджском университете. Один из них –Дональд Маклейн – после разоблачения отправился в СССР и работал в Куйбышевском педагогическом институте. Мемориальная доска «Кембриджской пятерке» будет установлена на доме 198 по улице Фрунзе.

Еще один важный памятник будет установлен сразу нескольким героям – выпускникам Самарского речного техникума. В День Героев – 9 января 2019 года у входа в филиал Волжского государственного университета водного транспорта», как сегодня называется речной техникум, запланировано торжественное открытие памятника.

И самый главный вопрос совещания – готовность установки нового в Самаре памятника – великому композитору Дмитрию Шостаковичу.

Все службы города, задействованные в установке, подтвердили готовность: постамент, определены подрядчики для изготовления фундамента, выполнены все планировочные решения, которые определят местоположение памятника в сквере «Самарского Академического театра Оперы и балета». Памятник будет обращен лицом к улице Красноармейской. Высота памятника, выполненного Зурабом Церетели, — 3,5 метра. Памятник будет подсвечен специальным оборудованием и будет виден жителям города даже в ночное время. Александр Хинштейн вместе с Василием Церетели, внуком знаменитого российского скульптора, 5 июня побывали на месте установки памятника и согласовали все возможные варианты его расположения и предположили, что новый памятник станет еще одной культурной точкой в Самаре. 


Фото:    hinshtein.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
2 июля 2019  15:53
Высота памятника, выполненного Зурабом Церетели, — 3,5 метра. Памятник будет подсвечен специальным оборудованием и будет виден жителям города даже в ночное время.
Памятник Дмитрию Шостаковичу будет установлен в Самаре 7 сентября 2019 года
Высота памятника, выполненного Зурабом Церетели, — 3,5 метра. Памятник будет подсвечен специальным оборудованием и будет виден жителям города даже в ночное... Благоустройство региона
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