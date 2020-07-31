Открывается для движения улица Солнечная в Самаре: ремонт ливневого коллектора выполнен досрочно

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С целью соблюдения всех технологических этапов специалистами профильного муниципального предприятия была организована профилактическая промывка нового коллектора. Вместе с тем эффективность его работы сегодня проверили в «боевых» условиях – интенсивные осадки доказали, что система функционирует исправно, ливневые колодцы с отводом воды справляются, подтопления проезжей части не зафиксировано.«Ранее, до капитального ремонта коллектора, после каждого дождя и в период интенсивного таяния снега на проезжей части по улице Солнечной стояла вода. Устаревший коллектор не выдерживал нагрузку. В связи с этим и было принято решение о его ремонте в границах улиц Шверника и XXII Партсъезда на двух участках протяженностью порядка 205 метров и 175 метров. Капитальный ремонт выполнялся траншейным открытым способом – для этого потребовалось временно перекрыть движение по отрезку улицы Солнечной. Работы осложнялись большой глубиной залегания труб – до 5,5 метров», - рассказал директор МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.Новый коллектор отличается улучшенными характеристиками. Старую, изношенную, частично разрушенную железобетонную трубу коллектора заменили на полиэтиленовую с утолщенными стенками (порядка 53 мм). Причем пропускная способность выше – диаметр трубы увеличен с 800 мм до 900 мм. Кроме того, отмечается более долговечный срок эксплуатации: по информации завода-изготовителя, служить такой коллектор, выполненный из современных материалов, может до полувека!Кроме того, в ходе капремонта на участке были смонтированы новые колодцы.На сегодняшний день все строительно-монтажные работы закончены. Выполнено и благоустройство территории по постоянной схеме. Восстановлены газоны (с засыпкой чернозема и посевом трав). Приведена в порядок разделительная полоса на площади 612,56 кв. м. Верхний слой покрытия участка проезжей части уложен с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на площади 1464,11 кв. м. Автодорогу готовят к открытию – она будет доступной для автомобилистов уже 1 августа – после 22:00.«К 22:00 должны быть убраны все дорожные знаки, в соответствии с которыми по четной стороне улице Солнечной в направлении «из города» от улицы XXII Партсъезда до улицы Шверника было ограничено движение транспорта. Автомобилисты смогут пользоваться участком. Если бы коллектор не был приведен в порядок, впоследствии это могло бы спровоцировать провалы дороги и аварийные ситуации. Сейчас это исключено», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.Общественный транспорт будет запущен по отремонтированному участку улицы Солнечной с воскресенья, 2 августа.Здесь пролегает трасса следования автобусов трех маршрутов: № 61 (льготного) и №№ 89, 226 (коммерческих). Ранее, в период капремонта коллектора, в направлении «в город» автобусы осуществляли перевозки по привычной трассе – по полосе, которая не была задействована в ремонтных работах, а «из города» - в объезд, по скорректированной схеме.Со 2 августа перевозки организуются в полном объеме по обычным схемам в связи с досрочным выполнением всех запланированных работ, передает пресс-служба горадминистрации.