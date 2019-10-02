Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 2 октября, 19:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.07
0.43
EUR 70.84
0.12
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Открытие инклюзивного парка – первый шаг в дальнейшем развитии территории около стадиона «Самара Арена»

2 октября 2019 14:47
205
В ближайшее время здесь появятся и другие объекты.
1 октября около стадиона «Самара Арена» - на аллее «Последняя миля» (район 6-го проезда) - состоялась торжественная церемония открытия инклюзивного детского игрового парка. Многофункциональная площадка включает различные игровые и спортивные зоны, а также футбольное поле. Ее главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от ограничений по здоровью. В парке установлено оборудование, приспособленное для
ребят с различными возможностями здоровья (в том числе позволяющее заниматься детям на колясках). Футбольная площадка с искусственным газоном (47 на 27 метров) может использоваться круглый год.

Строительство инклюзивного парка велось в рамках государственно-частного партнерства (совместно Правительством Самарской области, Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» и системой Coca-Cola в России) и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в составе национального проекта
«Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавней встрече с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Сорокиным, который возглавлял организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в России ТМ, отметил, что территория вокруг стадиона получит развитие: будут построены еще ряд спортивных объектов и сооружений.

Накануне официального открытия глава региона проинспектировал площадку на Последней миле стадиона, оценил выполненные работы.

«Эта территория уникальна, она сегодня является ядром Самарско-Тольяттинской агломерации и не может развиваться сегментированно – только комплексно. Как развиваться этой территории – мы определим, проведя специальный конкурс, выверив каждую позицию, что здесь нужно размещать, вместе с ведущими специалистами нашей страны и зарубежный стран. Но совершенно понятно, что эта территория в то время, пока будет определена концепция, должна жить и развиваться. Поэтому здесь появились новые спортивные объекты, и эта инклюзивная площадка, которая открывается на радость всем жителям. И я уверен, что эта территория, набирая популярность, будет привлекать жителей со всего города и, может быть, не только Самары. За такими площадками будущее. Целый ряд площадок мы открыли в этом году, преобразив общественные пространства в наших городах и селах. Но эта площадка особая – инклюзивная, она оборудована в полной мере как для людей, которые имеют некоторые ограничения по здоровью, но не имеют ограничения желания заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни, так и для маленьких жителей города Самары», - отметил Дмитрий Азаров.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов на открытии площадки сообщил, что открытие инклюзивного игрового парка – это только начало по развитию территории около стадиона «Самара Арена». В ближайшее время здесь появятся и другие объекты. «Уже в октябре в рамках государственного – частного партнерства около стадиона начнется строительство Дворца пляжных видов спорта. Проектом также предусмотрен 50-метровый бассейн. Есть предложения и по созданию велотрека. С будущего года начнется возведение крытого футбольного манежа», - сказал он.

По словам президента фонда помощи детям «Обнажённые сердца» Аси Залогиной, такие инклюзивные игровые пространства дают возможность детям и подросткам, имеющим особенности развития, играть вместе со сверстниками. «Мы идем к одной цели – помочь становлению общества без барьеров и изменению отношения к людям с особенностями развития. Открытие инклюзивного игрового парка в Самаре – еще один важный шаг в данном направлении», - подчеркнула она.

«Очень рады, что теперь молодежь в Самаре вне зависимости от физических и ментальных ограничений сможет общаться, вместе играть и заниматься спортом, находить друзей и принимать друг друга такими, какие они есть. Приглашаем детей и их родителей в новый парк около стадиона «Самара Арены!» - обратилась к гостям Светлана Нестеренко, представитель системы Coca-Cola в России.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали самарские пловцы Вячеслав Ленский и Сергей Сухарев, мастера спорта международного класса по плаванию (спорт среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), кандидаты на участие в Паралимпийских играх 2020 года. На чемпионате мира по плаванию, который недавно состоялся в Лондоне, Сергей Сухарев выиграл серебро, а Вячеслав Ленский – бронзу. Заместитель председателя Правительства
Самарской области Александр Фетисов вручил спортсменам благодарственные письма за высокие спортивные результаты. «Очень важно, что в Самаре появилась такая площадка. Дети по-другому воспринимают мир. Если они в раннем возрасте поймут, что среди их сверстников есть необычные ребята и с ними, как и со всеми, можно играть и общаться, то они вырастут свободными от многих предрассудков и стереотипов», - отметил Вячеслав Ленский.

В рамках церемонии открытия воспитанники спортивной секции «Открытый мир»» (тренер - Александра Петрова), где занимаются дети с ментальными нарушениями, провели показательную разминку. Среди воспитанников секции – Матвей Бруяк, страстный болельщик клуба «Крылья Советов», он посещает все домашние матчи команды. «Мы в восторге от этой площадки! Матвей настолько любит «Крылья Советов», что в день матча не может усидеть дома. Мы приезжаем на стадион за два часа до матча. Теперь мы знаем, где будем проводить время перед игрой», - поделилась впечатлениями мама Матвея.

На новой футбольной площадке состоялся юнифайд-матч, в котором сыграли непрофессиональные любители футбола, дети с ограниченными возможностями здоровья, футболисты «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов и Данила Смирнов. «Здорово, что появляются площадки, которые позволяют заниматься спортом и играть всем детям и взрослым вместе, стирают барьеры общения, – отметил Дмитрий Кабутов, – Хорошо, что площадка будет доступна для болельщиков и всех гостей, которые приходят на наши домашние матчи. Уверен ее посещение добавит позитивных впечатлений от похода на футбол, а мы постараемся побеждать и радовать их своей игрой».

Открытие инклюзивного детского парка будет способствовать решению задачи, поставленной главой региона Дмитрием Азаровым, – сделать территорию стадиона точкой притяжения для жителей, удобным и комфортным местом для отдыха, занятий спортом, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
2 октября 2019  14:47
В ближайшее время здесь появятся и другие объекты.
Открытие инклюзивного парка – первый шаг в дальнейшем развитии территории около стадиона «Самара Арена»
В ближайшее время здесь появятся и другие объекты.  Благоустройство региона
205
28 сентября 2019  18:20
Открытие площадки 1 октября.
Дмитрий Азаров осмотрел площадку инклюзивного детского парка, построенного около стадиона "Самара Арена"
Открытие площадки 1 октября.  Благоустройство региона
817
28 сентября 2019  17:04
В ближайшее время в Самаре станет меньше рекламных конструкций.
Максим Харитонов рассказал о переменах на рынке наружной рекламы в Самаре
В ближайшее время в Самаре станет меньше рекламных конструкций.  Благоустройство региона
544
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
63
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
288
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1452
Весь список
Всё в Дом
27 сентября 2019  21:22
Стильные тумбы под телевизор в ассортименте на Dg-home.ru.
 Мы всегда стремимся к созданию привлекательной и уютной атмосферы в доме. Используем различные приемы в дизайне, подбираем сочетания отделочных материалов и... Всё в Дом
175
25 сентября 2019  11:23
Выбираем детскую коляску
Выбираем детскую коляску
 Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос о покупке коляски для появившегося на свет малыша.  Всё в Дом
92
14 сентября 2019  12:30
Что лучше варочная панели или газовая плита
 Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
258
Весь список
ЖКХ
2 октября 2019  15:57
Жилые дома, школы, больницы, детсады подключены к отоплению на 100%.
СамРЭК пустил тепло в дома жителей Самарской области
Жилые дома, школы, больницы, детсады подключены к отоплению на 100%.  ЖКХ
118
1 октября 2019  15:22
По словам Владимира Василенко, к вечеру сегодняшнего дня запланировано подключить к теплоисточникам еще 1179 объектов жилищного фонда.
В Самаре более 80% жилых домов подключены к теплоисточникам
По словам Владимира Василенко, к вечеру сегодняшнего дня запланировано подключить к теплоисточникам еще 1179 объектов жилищного фонда.  ЖКХ
296
1 октября 2019  11:56
За долги перед РКС-Самара было арестовано имущество 7 жителей Самары на 24 000 рублей
За долги перед «РКС-Самара» было арестовано имущество 7 жителей Самары на 24 000 рублей
Арест имущества – один из эффективных способов взыскания долгов за водоснабжение и водоотведение.  ЖКХ
290
Весь список

Экология
30 сентября 2019  19:24
Самарский холдинг «Больверк» срывает реализацию проекта федерального значения «Экология».
Шипицин поставил под вопрос выполнение федеральной программы сохранения озера Байкал
Самарский холдинг «Больверк» срывает реализацию проекта федерального значения «Экология».  Экология
334
30 сентября 2019  14:02
Жителей Самарской области предупреждают о сильном ветре
Жителей Самарской области предупреждают о сильном ветре
Будьте внимательны и осторожны! Экология
655
30 сентября 2019  13:40
Полицейские и общественники Самарской области приняли участие в патриотической акции Лес Победы
Полицейские и общественники Самарской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы»
Порядка сорока лип, каштанов и кленов, а также сорок пять кустарников появились на зеленой карте города. Экология
349
Весь список


Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
243
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
485
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
485
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
643
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
459
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
936
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1203
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
851
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1108
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1298
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
719
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2584
Весь список

Мероприятия
В Самаре у музея «Самара Космическая» открыли памятник Дмитрию Козлову
В Самаре состоится чествование лауреатов проекта «Ветеранская книга рекордов»
На площади Куйбышева в Самаре состоится Фестиваль «Ярмарка вкусов – Чайхона 2019»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные