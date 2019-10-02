Открытие инклюзивного парка – первый шаг в дальнейшем развитии территории около стадиона «Самара Арена»

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1 октября около стадиона «Самара Арена» - на аллее «Последняя миля» (район 6-го проезда) - состоялась торжественная церемония открытия инклюзивного детского игрового парка. Многофункциональная площадка включает различные игровые и спортивные зоны, а также футбольное поле. Ее главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от ограничений по здоровью. В парке установлено оборудование, приспособленное дляребят с различными возможностями здоровья (в том числе позволяющее заниматься детям на колясках). Футбольная площадка с искусственным газоном (47 на 27 метров) может использоваться круглый год.Строительство инклюзивного парка велось в рамках государственно-частного партнерства (совместно Правительством Самарской области, Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» и системой Coca-Cola в России) и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в составе национального проекта«Демография», инициированного Президентом РоссииГубернатор Самарской областина недавней встрече с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, который возглавлял организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в России ТМ, отметил, что территория вокруг стадиона получит развитие: будут построены еще ряд спортивных объектов и сооружений.Накануне официального открытия глава региона проинспектировал площадку на Последней миле стадиона, оценил выполненные работы.«Эта территория уникальна, она сегодня является ядром Самарско-Тольяттинской агломерации и не может развиваться сегментированно – только комплексно. Как развиваться этой территории – мы определим, проведя специальный конкурс, выверив каждую позицию, что здесь нужно размещать, вместе с ведущими специалистами нашей страны и зарубежный стран. Но совершенно понятно, что эта территория в то время, пока будет определена концепция, должна жить и развиваться. Поэтому здесь появились новые спортивные объекты, и эта инклюзивная площадка, которая открывается на радость всем жителям. И я уверен, что эта территория, набирая популярность, будет привлекать жителей со всего города и, может быть, не только Самары. За такими площадками будущее. Целый ряд площадок мы открыли в этом году, преобразив общественные пространства в наших городах и селах. Но эта площадка особая – инклюзивная, она оборудована в полной мере как для людей, которые имеют некоторые ограничения по здоровью, но не имеют ограничения желания заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни, так и для маленьких жителей города Самары», - отметил Дмитрий Азаров.Заместитель председателя Правительства Самарской областина открытии площадки сообщил, что открытие инклюзивного игрового парка – это только начало по развитию территории около стадиона «Самара Арена». В ближайшее время здесь появятся и другие объекты. «Уже в октябре в рамках государственного – частного партнерства около стадиона начнется строительство Дворца пляжных видов спорта. Проектом также предусмотрен 50-метровый бассейн. Есть предложения и по созданию велотрека. С будущего года начнется возведение крытого футбольного манежа», - сказал он.По словам президента фонда помощи детям «Обнажённые сердца», такие инклюзивные игровые пространства дают возможность детям и подросткам, имеющим особенности развития, играть вместе со сверстниками. «Мы идем к одной цели – помочь становлению общества без барьеров и изменению отношения к людям с особенностями развития. Открытие инклюзивного игрового парка в Самаре – еще один важный шаг в данном направлении», - подчеркнула она.«Очень рады, что теперь молодежь в Самаре вне зависимости от физических и ментальных ограничений сможет общаться, вместе играть и заниматься спортом, находить друзей и принимать друг друга такими, какие они есть. Приглашаем детей и их родителей в новый парк около стадиона «Самара Арены!» - обратилась к гостямпредставитель системы Coca-Cola в России.Почетными гостями торжественного мероприятия стали самарские пловцы, мастера спорта международного класса по плаванию (спорт среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), кандидаты на участие в Паралимпийских играх 2020 года. На чемпионате мира по плаванию, который недавно состоялся в Лондоне, Сергей Сухарев выиграл серебро, а Вячеслав Ленский – бронзу. Заместитель председателя ПравительстваСамарской области Александр Фетисов вручил спортсменам благодарственные письма за высокие спортивные результаты. «Очень важно, что в Самаре появилась такая площадка. Дети по-другому воспринимают мир. Если они в раннем возрасте поймут, что среди их сверстников есть необычные ребята и с ними, как и со всеми, можно играть и общаться, то они вырастут свободными от многих предрассудков и стереотипов», - отметил Вячеслав Ленский.В рамках церемонии открытия воспитанники спортивной секции «Открытый мир»» (тренер -), где занимаются дети с ментальными нарушениями, провели показательную разминку. Среди воспитанников секции –, страстный болельщик клуба «Крылья Советов», он посещает все домашние матчи команды. «Мы в восторге от этой площадки! Матвей настолько любит «Крылья Советов», что в день матча не может усидеть дома. Мы приезжаем на стадион за два часа до матча. Теперь мы знаем, где будем проводить время перед игрой», - поделилась впечатлениями мама Матвея.На новой футбольной площадке состоялся юнифайд-матч, в котором сыграли непрофессиональные любители футбола, дети с ограниченными возможностями здоровья, футболисты «Крыльев Советов». «Здорово, что появляются площадки, которые позволяют заниматься спортом и играть всем детям и взрослым вместе, стирают барьеры общения, – отметил Дмитрий Кабутов, – Хорошо, что площадка будет доступна для болельщиков и всех гостей, которые приходят на наши домашние матчи. Уверен ее посещение добавит позитивных впечатлений от похода на футбол, а мы постараемся побеждать и радовать их своей игрой».Открытие инклюзивного детского парка будет способствовать решению задачи, поставленной главой региона, – сделать территорию стадиона точкой притяжения для жителей, удобным и комфортным местом для отдыха, занятий спортом, передает пресс-служба облправительства.