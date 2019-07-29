Олег Ивахин: До 15 августа по всему городу будут завершены работы по нанесению разметки

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На еженедельном рабочем совещании в горадминистрации руководитель Департамента городского хозяйства и экологиидоложил о выполнении национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Он рассказал, что почти завершён комплексный ремонт Заводского шоссе на участке от ул. 22-го Партсъезда до ул. Земеца, продолжается ремонт улиц Стара-Загора и Победы по трёхлетнему контракту жизненного цикла.До 15 августа по всему городу будут завершены работы по нанесению разметки, установке светофоров и дорожных знаков, передает пресс-служба горадминистрации.