"Новый Рубеж": в Куйбышевском районе появилось новое благоустроенное пространство

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Инициативная группа жителей микрорайона Рубежный выступила с предложением организовать на пустующей территории новое многофункциональное пространство, где могли бы с пользой проводить время жители всех возрастов.В течение лета были проведены масштабные работы по благоустройству территории для спорта и отдыха «Новый рубеж»: оборудованы пешеходные дорожки для прогулок жителей микрорайона, установлены лавочки и урны. Для занятий спортом сделано футбольное поле с искусственным покрытием 40 на 20 метров, оборудована площадка с тренажёрами и для занятий воркаутом. Установлен современный игровой комплекс с антитравматическим покрытием.На реализацию проекта «Новый Рубеж» было заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Самарской области в размере чуть более 5 миллионов рублей. Важное условие проекта - софинансирование со стороны жителей. Как отмечает глава администрации Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков, активное участие в софинансировании приняли и представители бизнеса."Это один из самых масштабных проектов благоустройства общественного пространства в регионе, реализованный в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" в этом году. Надо сказать, что работа над проектом очень сплотила жителей данной территории, они постоянно были в диалоге с подрядчиком и контролировали работы буквально каждый день. Я уверен, что на этой территории будет порядок - жители здесь очень активные и долго ждали благоустройства," - говорит Алексей Коробков.Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей, особенно председателю ТОС территориального общественного совета микрорайона №33 Елене Величко.«Все работы по благоустройству проводились под пристальным контролем общественности. Результатом жители остались очень довольны, мы вместе с администрацией района разработали ещё один проект по благоустройству этого места, надеемся, что в следующем году работа будет продолжена», - отметила Елена Величко.Важно отметить, что во время реализации данного проекта был использован комплексный подход к благоустройству прилегающей территории. Организованы работы по отсыпке прилегающей дороги, покос травы.Уже вовсю идёт подготовка к зимнему сезону. Существующую хоккейную коробку обновили силами предприятий благоустройства, отремонтировали раздевалку на 20 человек, обновили сцену и каркас под установку в будущем новогодней ёлки.Активный житель пос. Рубежное Марсель Девлеканов организовал работу по нанесению граффити на раздевалку для детей. В 2018 году данный каток стал победителем городского конкурса «Лучший ледовый каток» в номинации «Лучший дворовый каток». Местные жители содержат лёд в идеальном состоянии, расчищают снег. Здесь проходят тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Весной совместно с активными жителями микрорайона на прилегающей территории были высажены 120 саженцев сосен, тополей, кедра.Стоит отметить, что в 2020 году инициативные жители микрорайона также решили принять участие в конкурсном отборе территорий для благоустройства в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» . Они надеются реализовать проект «Новый Рубеж 2», который включает в себя строительство новой капитальной сцены для проведения массовых мероприятий и общих праздников, дальнейшее благоустройство пешеходной зоны для прогулок, установку ограждений по периметру благоустроенного общественного пространства, передает пресс-служба горадминистрации.