Я нашел ошибку
Главные новости: 
Вихарева задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях.
Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия
Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей
"Новый Рубеж": в Куйбышевском районе появилось новое благоустроенное пространство
Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры.
Владимир Путин поздравил советского и российского композитора Александру Пахмутову с юбилеем
Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды
Естественная вентиляция намного более эффективна.
Фикус против форточки. Учёные выяснили, очищают ли комнатные растения воздух
Олег Макаров жил напротив дома, в котором произошло возгорание. Он отреагировал на происшествие и попытался помочь соседям.
Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар
В Самарской области ввели карантин по бешенству
В Самарской области ввели карантин по бешенству
сегодня  Суббота, 9 ноября, 16:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 63.73
0
EUR 70.42
-0.13
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

"Новый Рубеж": в Куйбышевском районе появилось новое благоустроенное пространство

9 ноября 2019 15:16
69
Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей
9 ноября в Куйбышевском районе по адресу ул. Воздушного Флота, 1 состоялось торжественное открытие общественной территории «Новый Рубеж», благоустроенной в рамках реализации Губернаторского проекта «СОдействие».

Инициативная группа жителей микрорайона Рубежный выступила с предложением организовать на пустующей территории новое многофункциональное пространство, где могли бы с пользой проводить время жители всех возрастов.

В течение лета были проведены масштабные работы по благоустройству территории для спорта и отдыха «Новый рубеж»: оборудованы пешеходные дорожки для прогулок жителей микрорайона, установлены лавочки и урны. Для занятий спортом сделано футбольное поле с искусственным покрытием 40 на 20 метров, оборудована площадка с тренажёрами и для занятий воркаутом. Установлен современный игровой комплекс с антитравматическим покрытием.

На реализацию проекта «Новый Рубеж» было заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Самарской области в размере чуть более 5 миллионов рублей. Важное условие проекта - софинансирование со стороны жителей. Как отмечает глава администрации Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков, активное участие в софинансировании приняли и представители бизнеса.

"Это один из самых масштабных проектов благоустройства общественного пространства в регионе, реализованный в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" в этом году. Надо сказать, что работа над проектом очень сплотила жителей данной территории, они постоянно были в диалоге с подрядчиком и контролировали работы буквально каждый день. Я уверен, что на этой территории будет порядок - жители здесь очень активные и долго ждали благоустройства," - говорит Алексей Коробков.

Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей, особенно председателю ТОС территориального общественного совета микрорайона №33 Елене Величко.

«Все работы по благоустройству проводились под пристальным контролем общественности. Результатом жители остались очень довольны, мы вместе с администрацией района разработали ещё один проект по благоустройству этого места, надеемся, что в следующем году работа будет продолжена», - отметила Елена Величко.

Важно отметить, что во время реализации данного проекта был использован комплексный подход к благоустройству прилегающей территории. Организованы работы по отсыпке прилегающей дороги, покос травы.

Уже вовсю идёт подготовка к зимнему сезону. Существующую хоккейную коробку обновили силами предприятий благоустройства, отремонтировали раздевалку на 20 человек, обновили сцену и каркас под установку в будущем новогодней ёлки.

Активный житель пос. Рубежное Марсель Девлеканов организовал работу по нанесению граффити на раздевалку для детей. В 2018 году данный каток стал победителем городского конкурса «Лучший ледовый каток» в номинации «Лучший дворовый каток». Местные жители содержат лёд в идеальном состоянии, расчищают снег. Здесь проходят тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Весной совместно с активными жителями микрорайона на прилегающей территории были высажены 120 саженцев сосен, тополей, кедра.

Стоит отметить, что в 2020 году инициативные жители микрорайона также решили принять участие в конкурсном отборе территорий для благоустройства в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» . Они надеются реализовать проект «Новый Рубеж 2», который включает в себя строительство новой капитальной сцены для проведения массовых мероприятий и общих праздников, дальнейшее благоустройство пешеходной зоны для прогулок, установку ограждений по периметру благоустроенного общественного пространства, передает пресс-служба горадминистрации.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
9 ноября 2019  15:16
Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей
"Новый Рубеж": в Куйбышевском районе появилось новое благоустроенное пространство
Территория для занятий спортом и комфортного отдыха выросла фактически в чистом поле во многом благодаря энтузиазму жителей  Благоустройство региона
68
8 ноября 2019  22:09
Фирма хочет утвердить для квартала в границах улиц Алексея Толстого, Пионерской, Водников и Венцека статус «территории существующей многоэтажной застройки 5-9 этажей».
Группа «Берег» готовит площадку в историческом центре Самары к высотному строительству
Фирма хочет утвердить для квартала в границах улиц Алексея Толстого, Пионерской, Водников и Венцека статус «территории существующей многоэтажной застройки 5-9... Благоустройство региона
494
7 ноября 2019  22:19
Инициативная группа горожан обратилась к властям Жигулевска с просьбой облагородить заброшенные участки и расширить находящуюся по соседству набережную.
Мэрия Жигулевска придумала создание набережной и фестивального парка в заброшенной промзоне
Инициативная группа горожан обратилась к властям Жигулевска с просьбой облагородить заброшенные участки и расширить находящуюся по соседству набережную.  Благоустройство региона
627
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1156
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
522
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1574
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
70
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
781
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
179
Весь список
ЖКХ
7 ноября 2019  17:43
Народный умелец, самовольно меняющий газовую колонку, ставит под угрозу безопасность и стабильность газоснабжения своего дома.
СВГК: Работы на газовом оборудовании в своем доме доверяйте ТОЛЬКО проверенным специалистам
Народный умелец, самовольно меняющий газовую колонку, ставит под угрозу безопасность и стабильность газоснабжения своего дома. И рискует потерять... ЖКХ
294
7 ноября 2019  14:49
Главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку.
В Самаре выполняются сезонные работы по очистке дождевой канализации
Главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку.  ЖКХ
323
7 ноября 2019  09:36
Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
Капитальные строения там стоят прямо на водопроводных линиях, мешают проведению работ.  ЖКХ
373
Весь список

Экология
8 ноября 2019  09:31
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
174
7 ноября 2019  12:44
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
Пока температура выше климатической нормы. Экология
304
6 ноября 2019  12:43
В Самаре прошел фестиваль Экологическое единство
В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство»
  В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство»  Проведение ежегодного фестиваля станет традиционным. Экология
217
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
454
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
595
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
417
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
289
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
368
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
515
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
379
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1414
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2017
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1379
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1675
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1851
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное празднование Дня сотрудника органов внутренних дел
По итогам ЧР по боксу определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года
Детям-героям из Самарской области вручили медали «За спасение жизни»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные