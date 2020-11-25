Новогодние светящиеся консоли украсили сквер Речников в Самаре

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Еще краше становится сквер Речников на улице Флотской в Самаре, комплексно благоустроенный в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Специалисты МП «Самарагорсвет» готовят его к Новому году. Светящиеся консоли в виде снежинок начали монтировать накануне вечером. Работы закончились после полуночи. 7 конструкций закрепили на световых опорах вдоль сквера, после чего состоялось тестовое включение.

«Сотрудники нашего предприятия выходят на монтаж иллюминации и во вторую смену, чтобы как можно быстрее украсить все уголки нашего города, в том числе, самые отдаленные, и порадовать жителей. Никаких трудностей с монтажом консолей не возникло, наоборот, жители откликнулись на наши просьбы и заранее убрали личные автомобили, которые обычно паркуют между домами и сквером. Люди выходят, смотрят, советы дают, делятся впечатлениями, а главное – очень радуются новогодней атрибутике. Теперь она есть и в их поселке», - отметил Главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Обновленный летом сквер стал центром притяжения местных жителей. И сейчас он не пустует. Детские игровые комплексы, спортивная площадка, прогулочные зоны пользуются популярностью и у детворы, и у взрослых.

«Я живу за две остановки от сквера, но каждый вечер прихожу сюда, чтобы прогуляться, пообщаться. Приближение Нового года уже чувствуется – иллюминацию включают, заботятся о нашем настроении», - поделилась впечатлениями местная жительница Валентина Федотова.

«До благоустройства здесь была заброшенная площадка, а сейчас – просто чудо какое-то! – говорит самарчанка Ирина Иванова. – К тому же раньше перед Новым годом мы обычно в центр города ездили, чтобы полюбоваться новогодней иллюминацией. А теперь нам тут создают новогоднюю сказку».

В процессе монтажа особое внимание уделяется надежности конструкций.

«Такими работами я занимаюсь уже не первый год. Уверен, что консоли будут крепко держаться. Используется очень прочная монтажная лента, с хорошими замками. Вполне возможно, что украшения останутся здесь и после новогодних праздников. Важно, чтобы иллюминация никому не мешала. Надеюсь, что так и будет, потому что свет от консолей мягкий, нежный», - пояснил электромонтер Александр Харитонов.

Далее сотрудники муниципального предприятия займутся устройством постамента для светового новогоднего фонтана – им праздничное убранство сквера Речников дополнится на следующей неделе. Его установят на месте сухого фонтана, который функционирует сезонно.

Таким образом, к настоящему времени с частью работ по подготовке к новогодним праздникам МП «Самарагорсвет» уже справилось. Например, электромонтеры нарядили около 1000 деревьев хвойных и лиственных пород, установили иллюминационные фонтаны в сквере «30 лет Победы», в сквере Самарских Космонавтов, в сквере им. О. Санфировой – конструкции уже постоянно работают, включаясь и выключаясь вместе с остальным уличным освещением.

До конца текущей недели планируется завершить украшение еще одного общественного пространства - сквера Овчарова. Накануне там тоже размещали световые консоли. А затем специалисты приступят к работам в сквере на улице Авроры: украсят беседку, у пешеходных дорожек установят два новых светящихся дерева, включат и елочную гирлянду. Обе территории обрели новый облик также в 2020 году - преобразились в результате работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Весь основной объем работ по украшению города новогодней иллюминацией МП «Самарагорсвет» спешит выполнить до 1 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации