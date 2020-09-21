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Начался второй этап реконструкции подходов к мосту через реку Сок

21 сентября 2020 17:51
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После сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А после его реконструкции, по одному из мостов транспорт будет двигаться в сторону города, а по второму — из города.

Мостовой переход через р.Сок - одна из важнейших строек в Самарском регионе. В рамках реконструкции двухкилометрового мостового перехода предусмотрено строительство нового моста длиной более 300 метров. Новый двухполосный мост строят параллельно уже существующему, построенному тридцать лет назад.

Предполагается, что после сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А после завершения работ по реконструкции мостового перехода, по одному из мостов транспорт будет двигаться в сторону города, а по второму — в противоположном направлении. Таким образом, переправа решит проблему «узкого горлышка» и, как следствие, пробок на выезде с Красноглинского шоссе.

Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Состояние старого моста перестало отвечать нормативным требованиям современного автомобильного движения в связи с увеличением интенсивности автомобильного потока. 

Полная протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 2,04 км. Реконструкция моста и подходов к нему предусмотрена в 2 этапа. 

По 1 этапу идут работы по сборке пролетных строений нового моста, устройству опор, бурению свай фундамента. Ведется укрупнительная сборка на стапеле металлоконструкций пролетного строения. На опоре № 3 завершили работы по устройству буронабивных свай, на опоре № 4 завершаются работы по бетонированию тела опоры, после чего приступят к устройству ригеля. Также укрепляют насыпь монолитным бетоном.

На 2 этапе началась укладка асфальтобетонного покрытия со стороны пос. Волжский. На всем протяжении реконструируемого участка устраивается новая дорожная одежда. На данный момент укладывается нижний слой из горячей крупнозернистой смеси.  На следующий год планируется уложить верхний слой покрытия с использованием щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси на основе полимерно-битумных вяжущих.  Такая технология предполагает увеличение межремонтных сроков покрытия автомобильной дороги. Это особенно актуально, учитывая высокую интенсивность транспортного потока, который формируется в северной части Красноглинского района города Самары и южной части Красноярского района Самарской области.

Более половины всех материалов для строительства объектов дорожной инфраструктуры поставили предприятия Самарского региона. Они обеспечили стройплощадки качественным песком, бетоном, металлоконструкциями. 

Ремонт мостового перехода через р.Сок на автомобильной дороге Волжский – Курумоч – «Урал» повысит безопасность движения автотранспорта, увеличит пропускную способность мостового перехода, улучшит условия обслуживания пассажиров и доставки грузов, будет способствовать развитию экономики региона в целом.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети выступает неотъемлемой составляющей стратегии лидерства, обозначенной Губернатором Дмитрием Азаровым, поэтому мероприятия нацпроекта в Самарской области реализуются ускоренными темпами, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

Благоустройство региона
21 сентября 2020  17:51
После сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А после его реконструкции, по одному из мостов транспорт будет двигаться в сторону города, а по второму — из города.
Начался второй этап реконструкции подходов к мосту через реку Сок
После сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А после его реконструкции, по одному из мостов транспорт будет двигаться в сторону города, а по второму — из... Благоустройство региона
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