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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Началась подготовка к строительству транспортных развязок второго этапа Фрунзенского моста

12 февраля 2020 20:42
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В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки.
В рамках реализации второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» — автомобильной дороги от улицы Шоссейная до границы г.о.Самара – начаты подготовительные работы для строительства транспортных развязок в разных уровнях.

Контракт на строительство автомобильной дороги от улицы Шоссейной до границы г.о.Самара заключен с ООО «Самаратрансстрой» в декабре 2019 года. Проектом предусмотрено строительство 4-6-ти полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км, а также:

— путепровода через железнодорожные пути на 1094 км перегона Кряж – Самара;
— транспортной развязки на пересечении улиц Кряжское шоссе — Новокуйбышевское шоссе — ул.Уральская — ул. Утевская;
— транспортной развязки на пересечении улиц Пугачевский тракт — Стромиловское шоссе — ул. Грозненская.

В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки. «Сейчас мы производим земляные работы. После их завершения мы начнем устройство фундамента подпорных стен рамповых участков будущей развязки», — говорит прораб участка Александр Корка.

В районе улицы Грозненской и Пугачевского тракта, где появится вторая транспортная развязка, начаты подготовительные работы по строительству дороги-дублера и устройство ливневой канализации.

Реализация проекта второго этапа Фрунзенского моста стала возможной благодаря инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого предусмотрены целевые средства на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки.

Новая автомобильная обеспечит проектную пропускную способность мостового перехода «Фрунзенский» и дополнительный выезд из города Самары со стороны Куйбышевского района.

Напомним, что в рамках нацпроекта в Самарской области в 2020 году будет отремонтировано 244,8 км автомобильных дорог, в том числе на 183,6 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 17,8 км дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит более 7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направлено городскому округу Самара и 700 млн рублей – Тольятти, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


Благоустройство региона
12 февраля 2020  20:42
В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки.
Началась подготовка к строительству транспортных развязок второго этапа Фрунзенского моста
В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки.   Благоустройство региона
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