На улице Победы в Самаре идет устройство дополнительных парковок и переключение новых светофоров

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В Самаре комплексный ремонт улицы Победы подходит к завершающей стадии. Обновление дорожного объекта «от фасада до фасада» ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Работы предусмотрены двухлетним муниципальным контрактом, рассчитанным на 2019-2020 годы. К сегодняшнему дню подрядчик справился с ремонтом на 90%. Так, в прошлом году рабочие комплексно привели в порядок участок в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова (1,6 км), после чего продолжили выполнять некоторые виды работ до улицы Ново-Вокзальной. В текущем дорожно-строительном сезоне ремонтом охвачен отрезок протяженностью 3,2 км - улица Победы преобразится до улицы Гагарина.

В настоящее время рабочие занимаются устройством тротуаров с асфальтобетонным покрытием – 3/4 пешеходных зон (44600 кв. м) уже отремонтировано. В локациях с наибольшим пешеходным трафиком, а также возле мест массового притяжения горожан уложена тротуарная плитка (2013 кв. м).

Также идет укладка верхнего слоя покрытия в парковочных «карманах». Например, сегодня на глазах местных жителей появилась дополнительная парковка возле дома № 4.

«Много новых парковок построили. На такой оживленной улице, как эта, раньше парковочных пространств не хватало. Дворовые территории были забиты чужими машинами, на что указывали жители. Теперь, я думаю, люди оценят новшества. Также обустраиваем въезды к внутриквартальным территориям и ремонтируем примыкания – осталось 5-7% конкретно этих видов работ», – рассказал прораб подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Ринат Шарапов.

«Мы учли просьбы жителей, увеличив количество машиномест как за счет их наращивания в процессе ремонта существующих парковок, так и за счет создания новых. Уделили самое пристальное внимание этому дорожному объекту, ведь улица является одной из основных в городе, соединяя центральные районы с Безымянкой. И если раньше тут выполнялись мероприятия поддерживающего характера, то сейчас – комплексный ремонт. В первую очередь полностью восстановлено покрытие проезжей части – был устроен выравнивающий и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Заменен дорожный бортовой камень. Обновляются газоны, устанавливаются новые средства организации движения», - прокомментировал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Установлены новые светофоры – например, в районе перекрестка улиц Победы и XXII Партсъезда.

«Они были подключены к новому контроллеру и временно работали от старого учетно-распределительного щита. Сегодня осуществлялось переключение на новый щит. Разумеется, тут - автоматика», - пояснил электромонтажник субподрядной организации Сергей Кольцов.

Кроме того, на участке ранее были отремонтированы инженерные коммуникации, трамвайное межпутье на площади 9463 кв. м, устроены островки безопасности для удобства перехода проезжей части, появились остановочные площадки («карманы» для подъезда общественного транспорта) и полосы уширения автодороги, которые повышают ее пропускную способность, когда участники движения совершают поворотные маневры.

Таким образом, с основными и самыми сложными работами подрядчик справился. Полностью объект планируется подготовить к приемке в начале октября. Вместе с тем его сезонным содержанием занимается та же подрядная организация, которая отвечает за ремонтные работы – в соответствии с принципами контракта жизненного цикла, впервые внедренного в Самаре в прошлом году.

Отметим также, что дорожный объект преображается в рамках проекта «Улица Победы», который является составляющей частью дорожного нацпроекта в 2020 году – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации