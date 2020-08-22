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На стрелке рек Самары и Волги в Самаре создадут набережную со зданиями в виде матрешек

22 августа 2020 12:03
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Стали известны детали инвестиционного проекта "Притоки Волги". Строить набережную собираются в три этапа. В первую очередь нужно демонтировать грузовой порт.
Стали известны детали инвестиционного проекта "Притоки Волги". Он предусматривает развитие территории на стрелке рек Самары и Волги в областной столице. Там хотят построить новую набережную и 8 зданий в виде матрешек. Каждое из строений должно получить название в честь притоков Волги, передает sova.info.

В "матрешках" могут разместить концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный паркинг.

- Предложение разработала группа французских экспертов по недвижимости при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты. Идея предусматривает перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами, - рассказали авторы.

Строить набережную собираются в три этапа. В первую очередь нужно демонтировать грузовой порт. На это хотят потратить 40 млн рублей. На этом же этапе потребуется укрепить причальную стенку (обойдется в 250 млн рублей) и откос (182 млн рублей).

На втором этапе планируют обустроить набережную из гранита от улицы Кутякова до стрелки и от стрелки до моста на улице Главной. Это обойдется в 4-6 млрд рублей.

В последнюю очередь должны построить набережную от улицы Кутякова до 6-го причала и развивать набережную реки Самары от моста на Главной до моста на улице Фрунзе. Это обойдется еще в 6 млрд рублей.

Ранее проект представили областному Правительству. Там отметили, что это один из возможных вариантов развития территории. 



фотоФото: пресс-служба губернатора Самарской области

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Комментарии


Благоустройство региона
22 августа 2020  12:03
Стали известны детали инвестиционного проекта "Притоки Волги". Строить набережную собираются в три этапа. В первую очередь нужно демонтировать грузовой порт.
На стрелке рек Самары и Волги в Самаре создадут набережную со зданиями в виде матрешек
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