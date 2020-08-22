На стрелке рек Самары и Волги в Самаре создадут набережную со зданиями в виде матрешек

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В "матрешках" могут разместить концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный паркинг.- Предложение разработала группа французских экспертов по недвижимости при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты. Идея предусматривает перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами, - рассказали авторы.Строить набережную собираются в три этапа. В первую очередь нужно демонтировать грузовой порт. На это хотят потратить 40 млн рублей. На этом же этапе потребуется укрепить причальную стенку (обойдется в 250 млн рублей) и откос (182 млн рублей).На втором этапе планируют обустроить набережную из гранита от улицы Кутякова до стрелки и от стрелки до моста на улице Главной. Это обойдется в 4-6 млрд рублей.В последнюю очередь должны построить набережную от улицы Кутякова до 6-го причала и развивать набережную реки Самары от моста на Главной до моста на улице Фрунзе. Это обойдется еще в 6 млрд рублей.Ранее проект представили областному Правительству. Там отметили, что это один из возможных вариантов развития территории.фотоФото: пресс-служба губернатора Самарской области