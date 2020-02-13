На пересечении улиц Авроры и Аэродромной вместо рынка будет построен просторный сквер
13 февраля 2020 17:41
65
В разработке проекта учтены все пожелания жителей, а сама концепция благоустройства предусматривает качественное улучшение городской среды.
Будут произведены работы по санитарной обрезке зеленых насаждений, установлены малые архитектурные формы и элементы уличной мебели.
Планируются работы по восстановлению пешеходных дорожек, установке нового освещения и устройству зон отдыха, появятся игровые и спортивные площадки.
Ландшафтный дизайн проекта предусматривает новые клумбы и зеленые насаждения, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: соцсети
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13 февраля 2020 17:41
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