На перекрестке улиц Солнечная и Губанова в Самаре установят пешеходные ограждения

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4 июня здесь произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина-пешеход. Также в целях недопущения подобных аварий в настоящее время изменен режим работы светофоров.Левоповоротное движение с ул. Солнечной на ул. Губанова и Седьмую просеку осуществляется в отдельной фазе, когда движение по всем другим улицам отсутствует, передает пресс-служба горадминистрации.