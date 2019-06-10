На перекрестке улиц Солнечная и Губанова в Самаре установят пешеходные ограждения
10 июня 2019 17:43
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4 июня здесь произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина-пешеход. Также в целях недопущения подобных аварий в настоящее время изменен режим работы светофоров.
Левоповоротное движение с ул. Солнечной на ул. Губанова и Седьмую просеку осуществляется в отдельной фазе, когда движение по всем другим улицам отсутствует, передает пресс-служба горадминистрации.
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