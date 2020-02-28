На Заводском шоссе в срочном порядке засыпят ямы и откачают воду

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По словам руководителей предприятий, расположенных на Заводском шоссе, путь к месту работы значительно затруднен из-за ремонта магистрали. «Мы прекрасно понимаем важность этих работ и готовы терпеть неудобства, но просим подрядчиков не затягивать сроки и найти возможность засыпать ямы, что хотя бы частично поможет минимизировать неудобства», - обратился к Главе города директор одного из предприятий.Елена Лапушкина дала поручение всем ответственным структурам строго контролировать сроки выполнения работ и в ближайшее время организовать работу по засыпке ям и откачке воды. «Мы начали благое дело, ремонтируем Заводское шоссе, которое не ремонтировали больше 50 лет. Понятно, что любая стройка ведёт за собой определенные ограничения. Но речь в данном случае не должна идти о бездействии. Дайте людям возможность работать», - подчеркнула Елена Лапушкина.Реконструкция дороги затрагивает все возможные коммуникации. В том числе, планируется строительство ливневой канализации на всем протяжении дороги, которой ранее на Заводском шоссе (от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда) не существовало; предусмотрена замена водовода (его протяженность - порядка 1200 м); будут перенесены и обустроены линии электрических и газовых сетей. До начала лета все работы по прокладке сетей должны быть завешены, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: samaragis.ru