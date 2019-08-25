На Красноармейском спуске открыт памятник Петру Алабину
25 августа 2019 18:59
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Неоспоримы заслуги Петра Алабина перед Самарской губернией, всей страной и далеко за ее пределами. Почетный гражданин Самары, государственный и общественный деятель, военный писатель и журналист, благотворитель, принявший множество решений, способствующих экономическому и социальному развитию губернии.
Именно Алабин обосновал экономическую эффективность строительства Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления, участвовал в строительстве в Самара бесплатного для жителей водопровода, инициировал строительство здания драмтеатра и набережной.
По инициативе Алабина монахинями Иверского женского монастыря было создано боевое Самарское знамя, которое было передано болгарским ополченцам, сражавшимся за свержение турецкого ига.
Трехметровый бронзовый памятник Петру Алабину установлен на пересечении улиц Красноармейской и М.Горького.
В его создании принимали участие скульптор Карэн Саркисов и архитектор Алексей Янков.
Средства на создание памятника пожертвовали представители городского бизнес-сообщества.
"Сегодня мы отдаём дань уважения этому великому человеку и нашей великой истории. Отдельная страница этой истории - Самарское знамя То, что сделал Алабин для независимости Болгарии, отмечено и тем, что он признан Почетным гражданином не только Самары, но и Софии, - отметил губернатор. - Он укреплял дружеские, братские связи между российским и болгарским народом. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей день. Пётр Владимирович Алабин, - удивительный человек, с чьим именем связано очень много знаменательных страниц истории. Военный, политик, государственный деятель, общественный деятель, глава города, человек, который возглавлял нашу губернию."
Схожие задачи стоят перед СО и в настоящее время. Сегодня в области ведётся проектирование моста через Волгу, который также открывает для нас новые геополитические горизонты, в том числе, с участием нашего региона в международном транспортном пути Европа-Западный Китай.
Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил самарских меценатов, профинансировавших создание памятника, и талантливого скульптора Карэна Саркисова, который воплотил замысел в жизнь. При создании памятника автор консультировался с историками, чтобы придать точность облику исторического деятеля, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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25 августа 2019 18:59
Неоспоримы заслуги Петра Алабина перед Самарской губернией, всей страной и далеко за ее пределами. Благоустройство региона
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