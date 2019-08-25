На Красноармейском спуске открыт памятник Петру Алабину

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Неоспоримы заслуги Петра Алабина перед Самарской губернией, всей страной и далеко за ее пределами. Почетный гражданин Самары, государственный и общественный деятель, военный писатель и журналист, благотворитель, принявший множество решений, способствующих экономическому и социальному развитию губернии.Именно Алабин обосновал экономическую эффективность строительства Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления, участвовал в строительстве в Самара бесплатного для жителей водопровода, инициировал строительство здания драмтеатра и набережной.По инициативе Алабина монахинями Иверского женского монастыря было создано боевое Самарское знамя, которое было передано болгарским ополченцам, сражавшимся за свержение турецкого ига.Трехметровый бронзовый памятник Петру Алабину установлен на пересечении улиц Красноармейской и М.Горького.В его создании принимали участие скульптор Карэн Саркисов и архитектор Алексей Янков.Средства на создание памятника пожертвовали представители городского бизнес-сообщества."Сегодня мы отдаём дань уважения этому великому человеку и нашей великой истории. Отдельная страница этой истории - Самарское знамя То, что сделал Алабин для независимости Болгарии, отмечено и тем, что он признан Почетным гражданином не только Самары, но и Софии, - отметил губернатор. - Он укреплял дружеские, братские связи между российским и болгарским народом. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей день. Пётр Владимирович Алабин, - удивительный человек, с чьим именем связано очень много знаменательных страниц истории. Военный, политик, государственный деятель, общественный деятель, глава города, человек, который возглавлял нашу губернию."Схожие задачи стоят перед СО и в настоящее время. Сегодня в области ведётся проектирование моста через Волгу, который также открывает для нас новые геополитические горизонты, в том числе, с участием нашего региона в международном транспортном пути Европа-Западный Китай.Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил самарских меценатов, профинансировавших создание памятника, и талантливого скульптора Карэна Саркисова, который воплотил замысел в жизнь. При создании памятника автор консультировался с историками, чтобы придать точность облику исторического деятеля, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.