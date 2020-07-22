На Кировском рынке в Самаре уберут стихийно поставленные контейнеры вокруг ТК

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Освободившаяся территория будет использована для оболее удобного проезда на бесплатную парковку.



Самарцам объяснили, какие именно работы пройдут на Кировском рынке. Накануне в ряде СМИ прошла информация о зачистке Кировского рынка в Самаре, которая может ввести в заблуждение жителей г.о. Самара относительно реальной ситуации.



"Спешим вас уверить, что Комплекс «Мой Кировский вещевой» работает на законных основаниях и в прежнем режиме, о демонтаже действующих торговых рядов речь не идет.



Производится давно запланированный снос контейнеров, стихийно размножившихся вокруг Торгового Комплекса. Освободившаяся территория будет использована в дальнейшем для обеспечения более удобного проезда на бесплатную парковку ТК «Мой Кировский вещевой»", - сообщает ООО «ТК МКВ».