На II очереди самарской набережной смонтировали 12-метровое новогоднее дерево

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Все общественные пространства Самары обретают праздничный облик. Так, на II очереди набережной в районе Маяковского спуска смонтирована елка высотой 12 метров. Сегодня специалисты профильного муниципального предприятия завершили сборку каркаса, после чего закрепили ветви.

«Эту елку предприятие закупило в прошлом году. Она пышная - на такую красоту ушло около 500 веток, каждую из которых предварительно нужно расправить. Завтра начнем наряжать елку игрушками. Вся работа занимает порядка 3-х дней», - рассказал заведующий сектором культурно-массовых и спортивных мероприятий МП г.о. Самара «Самарская Набережная» Артемий Анисимов.

Муниципальным предприятием проводятся и другие работы по оформлению излюбленного места досуга горожан – самарской набережной к праздникам: ведется заливка катка (подробнее – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке, на всем протяжении территория украшается новогодними гирляндами. В общей сложности около 5 км светодиодных лампочек украсят набережную в этом году, в том числе, они подсветят детские площадки, каток, деревья.

Отметим, что крупных массовых мероприятий на территории городского объекта в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется. Вместе с тем места притяжения населения оформляются для создания праздничной атмосферы. Основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации