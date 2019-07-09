Модернизация одной из крупнейших теплосетей Самары идет в соответствии с графиком
9 июля 2019 16:59
154
По информации Самарского филиала «Т Плюс», в настоящее время работа по перекладке теплосетей на ул. Ташкентской идет в соответствии с графиком: на 94% выполнены земляные работы и произведен демонтаж старых конструкций. Монтаж основания канала выполнен на 72%, проложено 490 метров трубопроводов, что составляет 20% от плана прокладки в двухтрубном исчислении.
Всего будет модернизировано почти 2,5 км трубопроводов с увеличением диаметра с 600 до 800 мм, что позволит улучшить качество отопления и горячего водоснабжения в домах жителей Кировского района Самары. Кроме того, увеличение диаметра трубопровода позволит подключать к централизованному теплоснабжению новых потребителей.
Запланировано, что все мероприятия будут завершены до 10 сентября. На весь период работ теплоэнергетики совместно с ГИБДД для удобства жителей разработали маршрут движения автотранспорта. Учтен трафик посетителей областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. Кроме того, на территории лечебного заведения была построена временная дорога для движения машин «скорой помощи».
В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 годов в Самарской области будет капитально отремонтировано 50 км тепловых сетей. Сегодня работы полным ходом идут в 37 муниципальных образованиях региона.
В Самаре этим летом будет переложено свыше 20 км тепловых сетей на 15 участках. В числе крупнейших работ — тепломагистрали на улицах Ташкентская, Алма-Атинская, Стара-Загора, Физкультурная и пр. Кирова. В целом на технологическое перевооружение трубопроводов в Самаре в ремонтную кампанию 2019 года будет направлено более 840 млн рублей.
«Министерством организована работа по мониторингу исполнения графика ремонтных работ. Наша общая задача — качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду и не допустить отставания от установленного графика», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, передает пресс-служба облправительства.
Фото: минэнерго СО
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 июля 2019 16:59
В Кировском районе областного центра на участке от пересечения ул. Ташкентской с ул. Стара-Загора до Московского шоссе продолжается масштабное обновление... Благоустройство региона
153
6 июля 2019 10:54Самарская бывшая Фабрика-Кухня станет одним из самых эффектных конструктивистских зданий
Об этом рассказала Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Благоустройство региона
581
6 июля 2019 10:39
Проект направили на рассмотрение губернатору. Благоустройство региона
892
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5418
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2767
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1325
Всё в Дом
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
174
27 июня 2019 12:50Выбор мебели. На что стоит обратить внимание?
Любое помещение выглядит бедно без мебели. Именно из-за этого хозяева уделяет огромное количество времени на выбор подходящей мебели. Всё в Дом
325
21 июня 2019 21:10
В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
293
ЖКХ
9 июля 2019 17:13
Все собранные фракции в ежедневном режиме забирал автомобиль, который в раздельных емкостях доставлял их на предприятие «ЭкоТек», занимающееся приемом... ЖКХ
180
9 июля 2019 11:48
Самарская система водоотведения включает в себя 1260 километров труб, 30 канализационных насосных станций. ЖКХ
233
8 июля 2019 15:57
В планах теплоэнергетиков завершить все работы и отдать участок дороги под благоустройство до 17 июля 2019 года. ЖКХ
389
Экология
9 июля 2019 13:53
На 4 июля водохранилища работали в штатном режиме, были наполнены на 88% от полезного объема. Экология
207
9 июля 2019 13:21
Респондентам задавали два вопроса. Экология
249
8 июля 2019 13:53
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Экология
353
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
211
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
458
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3699
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1048
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
399
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
589
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
649
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
529
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
748
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
767
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
493
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
821
Мероприятия