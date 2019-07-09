Модернизация одной из крупнейших теплосетей Самары идет в соответствии с графиком

154

По информации Самарского филиала «Т Плюс», в настоящее время работа по перекладке теплосетей на ул. Ташкентской идет в соответствии с графиком: на 94% выполнены земляные работы и произведен демонтаж старых конструкций. Монтаж основания канала выполнен на 72%, проложено 490 метров трубопроводов, что составляет 20% от плана прокладки в двухтрубном исчислении.Всего будет модернизировано почти 2,5 км трубопроводов с увеличением диаметра с 600 до 800 мм, что позволит улучшить качество отопления и горячего водоснабжения в домах жителей Кировского района Самары. Кроме того, увеличение диаметра трубопровода позволит подключать к централизованному теплоснабжению новых потребителей.Запланировано, что все мероприятия будут завершены до 10 сентября. На весь период работ теплоэнергетики совместно с ГИБДД для удобства жителей разработали маршрут движения автотранспорта. Учтен трафик посетителей областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. Кроме того, на территории лечебного заведения была построена временная дорога для движения машин «скорой помощи».В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 годов в Самарской области будет капитально отремонтировано 50 км тепловых сетей. Сегодня работы полным ходом идут в 37 муниципальных образованиях региона.В Самаре этим летом будет переложено свыше 20 км тепловых сетей на 15 участках. В числе крупнейших работ — тепломагистрали на улицах Ташкентская, Алма-Атинская, Стара-Загора, Физкультурная и пр. Кирова. В целом на технологическое перевооружение трубопроводов в Самаре в ремонтную кампанию 2019 года будет направлено более 840 млн рублей.«Министерством организована работа по мониторингу исполнения графика ремонтных работ. Наша общая задача — качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду и не допустить отставания от установленного графика», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, передает пресс-служба облправительства.Фото: минэнерго СО