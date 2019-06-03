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Минтранс СО представил схему высадки зеленых насаждений на Московском шоссе

3 июня 2019 14:21
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Всего будет высажено 620 деревьев и 7 тысяч кустарников.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области представили схему высадки зеленых насаждений взамен погибших туй и деревьев, высаженных в 2017 году в рамках реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть».

Ознакомиться со схемой предложили всем заинтересованным жителям города. По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Спиридонова, ООО «Самаратрасстрой» выполнит работы за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

«Высадка новых деревьев и кустарников должна быть произведена в течение двух недель. Уход за ними подрядная организация будет осуществлять до 1 июня 2020 года. Это полив, санитарная и формовочная обрезка, профилактическая обработка и другие мероприятия. В случае гибели зеленых насаждений подрядчик должен будет высадить аналогичные растения», — подчеркнул Андрей Спиридонов.

Зеленые насаждения подобраны с учетом подходящей для них климатической зоны. Всего будет высажено 620 деревьев и 7 тысяч кустарников. Деревья предложено расположить компактными аллеями. Так, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, а также на участке шоссе от Зои Космодемьянской до улицы Ташкентской планируется высадить разные сорта рябины и липы.

На участке Московского шоссе между улицей Ташкентской и Ракитовским шоссе будут высажены березы, рябины и кустарники. В районе поселка Мехзавод планируется расположить берёзовую аллею, а в районе 10-11 кварталов Мехзавода появятся декоративные яблони, рябины и березы.

Высадку растений и уход за ними будет осуществлять по контракту с генеральным подрядчиком группа компаний «Садовый центр Веры Глуховой».

«Высота планируемых к высадке деревьев 2-4 метра, все они имеют закрытую корневую систему и будут высаживаться в контейнерах, чтобы приживаемость была лучше. В целях защиты от солнца и перепадов температур в течение двух лет деревья будут укутаны в тростниковые маты», — говорит генеральный директор центра Вера Глухова.

По словам Андрея Спиридонова, также планируется рассадить сохранившиеся на Московском шоссе туи.

«Часть туй будет высажено единым ансамблем в сквере у 10-го квартала поселка Мехзавод. Там по просьбам жителей мы установим лавочки и урны. Другую часть выживших туй предложено пересадить к храму, расположенному Московского шоссе на пересечении с проспектом Кирова», — сообщил заместитель министра, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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Всего будет высажено 620 деревьев и 7 тысяч кустарников.
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