Крымская площадь – новая достопримечательность Самары: необычный дизайн-проект воплотили в жизнь

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Узнаваемые символы Крыма: Ялтинский маяк, Воронцовская ротонда с фонтаном и мозаичным панно с очертанием полуострова в сочетании со светлым плиточным мощением и обилием хвойных растений создают атмосферу Крымского курорта.«Из четырех общественных пространств, которые комплексно благоустраиваются в этом году, у Крымской площади самый необычный дизайн-проект. Нам было очень интересно воплотить все задумки архитектора. Даже любопытство подгоняло работать быстро и качественно. С жителями мы общались всё лето, постарались учесть все замечания, особенно по сохранению зелёных насаждений и озеленению», - говорит Анатолий Черепанов, заместитель директора ООО «Вектор 21».К сентябрю завершится благоустройство четырех общественных пространств, которые жители весной этого года выбрали рейтинговым голосованием. На этой неделе волонтеры Самарского дома молодёжи вызвались помочь навести последние штрихи на обновленных пространствах. Волонтерский десант работал в сквере В. Фадеева, у собора «Кирилла и Мефодия», на проспекте Металлургов и на Крымской площади: собирали сухую листву, помогали сажать цветы, мыли скамейки, очищали плиточное покрытие. Самые активные участники волонтерского движения получили благодарственные грамоты от Администрации городского округа Самара.«Очень важно, что свой вклад в благоустройство общественных пространств вносят и волонтеры. Во время народного голосования по выбору территорий для преображения в рамках нацпроекта горожане также проявили активность и заинтересованность. Эта работа по обсуждению, по вовлечению жителей города на всех этапах благоустройства общественных территорий дает вот такие значительные результаты», - отметил Олег Ивахин, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.Для благоустройства Крымской площади использовались материалы самарских производителей: керамическая плитка, дуб, металлоконструкции. Ноу-хау благоустройства стала установка скамеек «Волна», на которых можно еще и прилечь. Для комфортного отдыха оборудованы беседки, установлены около 30 скамеек, 19 урн.В целом площадь нового плиточного покрытия составила 4 тысячи кв. метров, также уложен рулонный газон с автополивом и проведены масштабные работы по озеленению. На Крымской площади запланировано высадить более 250 штук деревьев и кустарников различных видов, среди них туи, ели, вязы, липы, клён, можжевельник, кизильник. Площадь станет местом приятного времяпрепровождения не только горожан, но и гостей со всего региона. Здесь рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд, запуск здания в эксплуатацию запланирован в 2019 году. Официальное открытие площади после ремонта состоится в начале сентября, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации