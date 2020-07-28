Комплексный ремонт улицы Победы в Самаре завершится до конца сентября

Во вторник, 28 июля, Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.
В частности, Дмитрий Азаров проконтролировал ход работ по комплексному ремонту ул. Победы. Ее благоустройство ведётся в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к памятной дате — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Глава Самары Елена Лапушкина доложила, что работы по комплексному ремонту улицы стартовали еще в 2019 году. Первый этап работ на участке от проспекта Кирова до улицы Елизарова выполнен с опережением графика: удалось не только завершить весь комплекс работ до проспекта Кирова, но и привести в порядок проезжую часть вплоть до улицы Воронежской. Сейчас график работ скорректирован с учетом уже выполненного ранее объема. Представитель подрядной организации рассказал Дмитрию Азарову, что сейчас ведется ремонт самого протяжённого участка Победы — от проспекта Кирова до улицы Гагарина. Специалисты обновляют тротуары, проезжую часть и газоны, а также создают новые парковочные карманы.
Жители Промышленного района замечают позитивные перемены. Вместе с тем, есть и вопросы — например, жители спросили, почему остановку общественного транспорта, которая ранее находилась около филиала духовно-просветительского центра, перенесли на сотню метров вперед.
«Здесь было очень удобно: люди прямо с Птичьего рынка шли и попадали на остановку. А теперь нужно проходить дальше, не всем это удобно», — вспоминает жительница Самары Людмила Николаева.
Губернатор поинтересовался у Елены Лапушкиной, в связи с чем принято решение о переносе остановки. Глава города рассказала, что ранее остановка находилась прямо на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной, что создавало аварийную обстановку, и подчеркнула, что решение о переносе принято на основании рекомендации ГИБДД.
«Первая задача — это безопасность людей. Я попрошу главу Советского района собрать все данные у проектировщиков, а также данные по количеству дорожно-транспортных происшествий, произошедших на участке, обоснование переноса и показать эти документы людям, объяснить, почему принято такое решение, — поручил Дмитрий Азаров главе Советского района Вадиму Бородину. — Если в процессе выяснится, что оснований для переноса недостаточно, мы обязательно вернёмся к этому вопросу».
Также Глава региона отметил, что при комплексном ремонте магистралей необходимо сразу решать и другие важные вопросы — замены инженерных коммуникаций, а также прокладки проводов и кабелей под землей, чтобы сделать вид улиц более эстетичным.
Также Дмитрий Азаров проверил, на каком этапе сейчас находится капитальный ремонт участка дороги по проспекту Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский». В соответсвии с проектом, по окончании работ проезжая часть будет расширена до 4-х полос движения, таким образом будет ликвидировано «бутылочное горлышко», которое долгое время создавало пробки при въезде на мост.
Кроме того, будут установлены новые остановки, освещение, организованы пешеходные переходы и тротуары.
По словам подрядчика, на данный момент работы по ремонту дороги практически завершены, осталось выполнить устройство автоматической переездной сигнализации на железнодорожных переездах и вывести мусор на полигон ТБО. Работы на участке также ведутся по нацпроекту и будут завершены в сентябре, передает пресс-служба облправительства.
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