Городские скверы реконструируют в Самаре

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Обновления сквера Александра Невского давно ждали жители Зубчаниновки. Большой сквер является центром посёлка, уже много лет нуждается в реконструкции. Сегодня там проводится благоустройство территории: готовится покрытие под лавочки, тротуары и детские площадки. Уже проведены все необходимые коммуникации, в том числе для обеспечения работы системы «Безопасный город». В сквере появятся новые деревья и газоны, а тротуары будут отгорожены придорожными плитами, чтобы исключить возможность наезда на будущие зелёные насаждения. Уникальным объектом для этого пространства станет скейт-площадка, которую с нетерпением ждут все юные жители посёлка.На пересечении улиц Аврора и Аэродромной, в этом году появится новый сквер. На пространстве протяженностью более одного километра, уложено новое плиточное мощение и проведено освещение. Уже подготовлено основание для будущего фонтана, его начинают облицовывать плиткой. Кроме того, в сквере появятся деревья, декоративные растения, газоны и новогодняя красавица - елка, которая уже заняла свое почетное место в сквере. Также, планируется украсить пространство сквера гирляндами, которые будут создавать эффект звёздного неба.В Куйбышевском районе продолжается реконструкция сквера Речников. Здесь уже появились тематические МАФы, детские горки в форме кита, подводной лодки и маяка. Готовятся основания для будущих батутов, их в сквере будет два. В скором времени, здесь появится, так называемая, мультиплощадка для игровых видов спорта, на ней уже установлено спортивное оборудование: ворота для гандбола и баскетбольные кольца.В соответствии с дизайн-проектом в центре сквера появится фонтан «Роза ветров». Он будет оснащен подсветкой, которая позволит наслаждаться видом сквера даже в темное время суток. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в обновленном сквере появились пешеходные и зеленые зоны, высажены липы, ели и рябины, сообщает горадминистрация.