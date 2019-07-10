Глава Красноармейского района доложил Дмитрию Азарову о том, как идет исполнение нацпроектов в районе

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Губернатор Самарской областипроводит ряд встреч с главами сельских районов области, в ходе которых обсуждается социально-экономическое положение территорий и их участие в национальных проектах. О том, как идет исполнение нацпроектов в Красноармейском районе, губернатору доложил его главаВ рамках нацпроекта «Образование» здесь проводится ремонт двух детских садов в поселках Чапаевский и Ленинский. До ремонта оба здания эксплуатировались частично. После обновления общее количество мест в них увеличится до 120.«Наш район располагается недалеко от города. Здесь хорошая экология и доступная инфраструктура. Неудивительно, что к сельчанам регулярно приезжают внуки, селится молодежь. Сегодня для ребят уже организованы бесплатные тренировки в бассейне, а теперь будут еще и новые детские сады. Жители за это очень благодарны» — отметил Валерий Богучарский.Реализуются проекты и по здравоохранению. Уже начались работы по строительству ФАПа в поселке Любицкий. «В поселке живут 350 человек. Раньше они не могли получить даже элементарную медицинскую помощь — приходилось ездить в райцентр за 10 км. А теперь все будет в шаговой доступности», — рассказал глава Красноармейского района.Проблемным остается вопрос медицинских кадров — сегодня район испытывает нехватку квалифицированных фельдшеров.«Да, существует программа «Земский фельдшер», позволяющая сельскому специалисту получить выплату в размере 500 тыс рублей. Проблема в том, что такая поддержка полагается только для фельдшеров, работающих на полную ставку. Для этого нужно, чтобы численность населенного пункта, где располагается ФАП, составляла не менее 500 человек, — пояснил Валерий Богучарский. — В нашем районе села малочисленные, соответственно фельдшер эту выплату получить не может». Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству продумать пути решения этой проблемы.Особых успехов район достиг в создании комфортной среды. «У нас 150 многоквартирных домов, 52 дворовых территории, из которых отремонтировано 48,- рассказал глава района. — За время существования программы заметно изменилось отношение к территориям самих жителей. Они бережно ухаживают за дворами, разбивают клумбы, сажают деревья».Губернатора отметил: участие граждан является крайне важным. «Нужно поддерживать людей, поощрять их инициативы, проводить конкурсы на лучшую территорию, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Главное — не потерять этот настрой, сохранить желание граждан улучшать окружающее их пространство», передает пресс-служба облправительства.