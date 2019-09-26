Еще один участок Заводского шоссе отремонтируют в 2020 году
26 сентября 2019 14:14
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На втором участке подрядчик начал ремонтные работы уже этой осенью. Но основной объем будет выполнен в 2020 году. По информации первого заместителя главы Самары Владимир Василенка, работы на этом участки осложняет большое количество коммунальных сетей. Так, подрядчику предстоит построить 1,5 тысячи метров водопровода, 3 тысячи метров ливневой канализации, а также вынести 950 метров водопроводных труб.
Дорогу на этом участке планируют сделать четырехполосной. Здесь также обустроят газоны, оборудуют тротуары.
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Комментарии
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