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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Еще один участок Заводского шоссе отремонтируют в 2020 году

26 сентября 2019 14:14
66
В следующем, 2020 году будет продолжен ремонт на другом участке - от улицы Авроры до 22 Партсъезда.
Ремонт Заводского шоссе в Самаре продолжается. Уже почти завершены работы на участке от 22 Партсъезда до улицы Земеца. Ожидается, что движение здесь полностью откроют в октябре. В следующем, 2020 году будет продолжен ремонт на другом участке - от улицы Авроры до 22 Партсъезда, передает samarskie-voditeli.ru .

На втором участке подрядчик начал ремонтные работы уже этой осенью. Но основной объем будет выполнен в 2020 году. По информации первого заместителя главы Самары Владимир Василенка, работы на этом участки осложняет большое количество коммунальных сетей. Так, подрядчику предстоит построить 1,5 тысячи метров водопровода, 3 тысячи метров ливневой канализации, а также вынести 950 метров водопроводных труб.

Дорогу на этом участке планируют сделать четырехполосной. Здесь также обустроят газоны, оборудуют тротуары.

 
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Комментарии



Благоустройство региона
26 сентября 2019  14:14
В следующем, 2020 году будет продолжен ремонт на другом участке - от улицы Авроры до 22 Партсъезда.
Еще один участок Заводского шоссе отремонтируют в 2020 году
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