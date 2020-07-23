«Ерик Парк» в Куйбышевском районе Самары будет комплексно благоустроен в этом году

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Проект предполагает проведение работ по благоустройству 1-го этапа, а именно прогулочной зоны вдоль озера Старица Дубовый Ерик в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская слобода, расположенной в микрорайоне «Волгарь».Напомним, инициатива создать в этом молодом микрорайоне прогулочную зону принадлежит жителям «Волгаря», которые принимали активное участие в обсуждении дизайн-проекта, и в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства.Концепция проекта предусматривает обустройство пространства для семейного отдыха с площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий, велодорожками и павильон с шахматными столами. В парке создадут входную группу и пешеходные зоны, на благоустроенной территории появится террасы с шезлонгами, пергола с качелями.Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и высажены новые зеленые насаждения, также разбиты газоны, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации