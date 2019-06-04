Елена Лапушкина проверила ход работ по реконструкции ДК «Октябрь»

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глава городапровела выездное совещание в доме культуры «Октябрь» Красноглинского района и проверила ход капитального ремонта здания. Работы начались в январе 2019 года. На сегодняшний день почти завершен демонтаж всех старых конструкций. Их меняют на более прочные материалы, соответствующие всем противопожарным требованиям. Рабочие заканчивают штукатурить стены и потолки. Также они приступили к замене всех окон здания, к монтажу освещения, звука и пожарной сигнализации. Полностью внутренние отделочные работы должны быть завершены в декабре этого года. Средства на ремонт были выделены из областного и городского бюджетов.Здание ДК «Октябрь» построено в 1953 году. Это был достаточно типовой проект, но тем не менее он имеет уникальную особенность – куполообразную крышу в фойе. Внутри купол расписан в соответствии с эстетикой второй половины ХХ века. Этот рисунок будет сохранен, для этого уже приглашены опытные реставраторы и художники. Также будут сохранены и большие стеклянные люстры, которые уже находятся на реставрации. Планируется, что восстановят и первоначальную цветовую гамму фойе – изумрудные колонны и коричневые стены.«Нам необходимо сохранить индивидуальность этого дома культуры, каждый уникальный элемент. Это позволит затем проводить в здании экскурсии об эпохе того периода, учитывая его архитектурные особенности», - отметила руководитель самарского Департамента культуры и молодежной политикиЗрительный зал обновленного дома культуры рассчитан на 400 человек. Подготовлены места и для маломобильных граждан. Помимо основной сцены, артисты смогут выступать летом под открытым небом. Для этого предусмотрен дополнительный выход из здания, оформленный в виде театральных подмостков.Проведение капитального ремонта дома культуры «Октябрь» позволит создать на его базе современный многофункциональный культурно-досуговый центр развития творчества поселка Мехзавод. После ремонта ДК, в нем разместится более 20 коллективов. Для жителей всех возрастов будет составлена культурная программа, с учётом пожеланий жителей района: зимой - новогодняя елка, каток, праздничные мероприятия для детей и взрослых, а летом - проведение пленэров, мастер-классов и творческих мастерских.«Уверена, уже этот Новый год жители Красноглинского района встретят в обновленном Доме культуры. Знаю, как они этого ждут. Это будет яркий и красивый праздник. Важно, чтобы ДК «Октябрь» стал центром культурной жизни района, интересным и современным местом притяжения детей, молодежи и старшего поколения», - подчеркнула глава города Елена Лапушкина, завершая выездное совещание, передает пресс-служба горадминистрации.