Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 11 июля, 20:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/07:
USD 63.8
0.03
EUR 71.56
0.1
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Елена Лапушкина проверила ход капитального ремонта в образовательных учреждениях

11 июля 2019 19:45
56
Глава города, специалисты Департамента образования и представители подрядных организаций осмотрели три детских сада и одну школу.
В четверг, 11 июля, глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание по учреждениям образования, которые сейчас капитально ремонтируют. Глава города, специалисты Департамента образования и представители подрядных организаций осмотрели три детских сада и одну школу.

Один из важнейших объектов объезда стала общеобразовательная школа №46 по адресу ул. Советской Армии, 230. Капитальный ремонт здания начался в 2018 году. Строителями уже полностью выполнены работы по усилению несущих конструкций здания, прокладке инженерных сетей и устройству системы вентиляции. Сейчас продолжается наружная отделка фасада, благоустройство территории и внутренняя отделка помещений. В ближайшие дни закончат кабинеты на 4-м этаже, и с 15 июля классы начнут наполнять мебелью. А к августу завершится отделка всех этажей здания.

«Следующую встречу на объекте назначаем на 1-е августа. К этому времени внутренняя отделка должна быть завершена, как и благоустройство школьного двора, чтобы администрация школы могла начать подготовку к празднованию Дня знаний», - поручила Глава Самары Елена Лапушкина.

Также участники встречи посетили и помещение детского сада по адресу ул. Степана Разина, 31Б. Здесь идут работы по укреплению кровли здания.

Следующей точкой объезда стал детский сад по адресу ул. Ново-Вокзальная, 213. Здание раньше занимали и педагогический университет, и городской центр развития образования. Сейчас в помещениях начинаются демонтажные работы, комнаты переделают, чтобы разместить здесь ясельные и дошкольные группы на 240 мест. На улице установят спортивную площадку и 10 крытых игровых зон, в порядок приведут и фасад здания. Срок сдачи работ – конец ноября. А с началом зимы в группы придут первые дети.

Такой же срок сдачи работ установлен и для ремонта детского сада по ул. Карла Маркса, 448А. Здание так же, как и на Ново-Вокзальной, не использовалось как детский сад. В последнее время в нём располагался центр социальной помощи. Теперь здесь тоже смогут заниматься 240 детей – 4 ясельные группы, которые займут первые этаж, и группы дошкольные на втором этаже. В этом проекты детских садов на Ново-Вокзальной и Карла Маркса похожи. В детском саду проведут внутреннюю перепланировку и полную отделку помещений, но сохранят систему отопления, она работает исправно. Реконструируют центральную входную группу. На улице установят освещение, и благоустроят детские площадки. Всё игровое оборудование уже закуплено. Приведут в порядок и здание склада на территории детского сада, там будут хранить инвентарь и, при необходимости, продукты питания.

«Контрольные точки у нас намечены, сроки поставлены. Все работы и дальше должны выполняться строго в соответствии с планом, чтобы в декабре дети уже занимались в комфортных помещениях», - подвела итог встречи Глава города Елена Лапушкина. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
11 июля 2019  19:45
Глава города, специалисты Департамента образования и представители подрядных организаций осмотрели три детских сада и одну школу.
Елена Лапушкина проверила ход капитального ремонта в образовательных учреждениях
Глава города, специалисты Департамента образования и представители подрядных организаций осмотрели три детских сада и одну школу.  Благоустройство региона
54
10 июля 2019  18:36
Ключевой темой разговора стала реализация муниципалитетом национальных проектов
Дмитрий Азаров провел встречу с главой Большечерниговского района Тамарой Перовой
Ключевой темой разговора стала реализация муниципалитетом национальных проектов  Благоустройство региона
364
10 июля 2019  18:25
Здесь строят ФАП и ремонтируют детские сады.
Глава Красноармейского района доложил Дмитрию Азарову о том, как идет исполнение нацпроектов в районе
Здесь строят ФАП и ремонтируют детские сады. Благоустройство региона
344
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5492
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2771
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1329
Весь список
Всё в Дом
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
235
27 июня 2019  12:50
Выбор мебели. На что стоит обратить внимание?
 Любое помещение выглядит бедно без мебели. Именно из-за этого хозяева уделяет огромное количество времени на выбор подходящей мебели.  Всё в Дом
331
21 июня 2019  21:10
Мебель на заказ или мифы о ней
Мебель на заказ или мифы о ней
 В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
295
Весь список
ЖКХ
11 июля 2019  12:44
В Самаре выявили свыше 40 фактов самовольного вмешательства граждан в работу системы газоснабжения
В Самаре выявили свыше 40 фактов самовольного вмешательства граждан в работу системы газоснабжения
Общий размер ущерба, причиненный поставщику газа, оценивается специалистами в 9,6 млн рублей.  ЖКХ
204
11 июля 2019  11:52
Общая задолженность жителей и предприятий перед РКС-Самара составила 1,5 млрд рублей
Общая задолженность жителей и предприятий перед «РКС-Самара» составила 1,5 млрд рублей
«РКС-Самара» задействует все одобренные законом способы напоминания о долгах. ЖКХ
206
10 июля 2019  13:33
В Самарской области активисты ОНФ добились проведения экспертизы некачественного капитального ремонта кровель жилых домов
В Самарской области активисты ОНФ добились проведения экспертизы некачественного капитального ремонта кровель жилых домов
Потолки в домах людей рушатся и протекают. ЖКХ
334
Весь список

Экология
9 июля 2019  13:53
Речфлот и Росрыболовство должны готовиться к низкой воде в Волге в ближайшие месяцы
Речфлот и Росрыболовство должны готовиться к низкой воде в Волге в ближайшие месяцы
На 4 июля водохранилища работали в штатном режиме, были наполнены на 88% от полезного объема. Экология
346
9 июля 2019  13:21
Самара вошла в десятку рейтинга самых грязных городов РФ
Самара вошла в десятку рейтинга самых грязных городов РФ
Респондентам задавали два вопроса. Экология
412
8 июля 2019  13:53
Жителей Самарской области предупреждают о дождях и ветре
Жителей Самарской области предупреждают о дождях и ветре
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Экология
371
Весь список


Видео
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
262
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
509
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3727
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1068
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
413
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
599
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
666
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
549
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
760
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
777
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
505
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
831
Весь список

Мероприятия
Сотрудники УИС СО приняли участие в организации военно-патриотической площадки «Победа» на Грушинскомо фестивале
В Самаре пройдет Молодежный музыкальный фестиваль ТРИЛИСТНИК
В ЦСКА/Самара прошла встреча с триумфатором Первенства Европы по греко-римской борьбе армейцем Максимом Скуратовым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные