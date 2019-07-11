Елена Лапушкина проверила ход капитального ремонта в образовательных учреждениях

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В четверг, 11 июля, глава Самарыпровела выездное совещание по учреждениям образования, которые сейчас капитально ремонтируют. Глава города, специалисты Департамента образования и представители подрядных организаций осмотрели три детских сада и одну школу.Один из важнейших объектов объезда стала общеобразовательная школа №46 по адресу ул. Советской Армии, 230. Капитальный ремонт здания начался в 2018 году. Строителями уже полностью выполнены работы по усилению несущих конструкций здания, прокладке инженерных сетей и устройству системы вентиляции. Сейчас продолжается наружная отделка фасада, благоустройство территории и внутренняя отделка помещений. В ближайшие дни закончат кабинеты на 4-м этаже, и с 15 июля классы начнут наполнять мебелью. А к августу завершится отделка всех этажей здания.«Следующую встречу на объекте назначаем на 1-е августа. К этому времени внутренняя отделка должна быть завершена, как и благоустройство школьного двора, чтобы администрация школы могла начать подготовку к празднованию Дня знаний», - поручила Глава Самары Елена Лапушкина.Также участники встречи посетили и помещение детского сада по адресу ул. Степана Разина, 31Б. Здесь идут работы по укреплению кровли здания.Следующей точкой объезда стал детский сад по адресу ул. Ново-Вокзальная, 213. Здание раньше занимали и педагогический университет, и городской центр развития образования. Сейчас в помещениях начинаются демонтажные работы, комнаты переделают, чтобы разместить здесь ясельные и дошкольные группы на 240 мест. На улице установят спортивную площадку и 10 крытых игровых зон, в порядок приведут и фасад здания. Срок сдачи работ – конец ноября. А с началом зимы в группы придут первые дети.Такой же срок сдачи работ установлен и для ремонта детского сада по ул. Карла Маркса, 448А. Здание так же, как и на Ново-Вокзальной, не использовалось как детский сад. В последнее время в нём располагался центр социальной помощи. Теперь здесь тоже смогут заниматься 240 детей – 4 ясельные группы, которые займут первые этаж, и группы дошкольные на втором этаже. В этом проекты детских садов на Ново-Вокзальной и Карла Маркса похожи. В детском саду проведут внутреннюю перепланировку и полную отделку помещений, но сохранят систему отопления, она работает исправно. Реконструируют центральную входную группу. На улице установят освещение, и благоустроят детские площадки. Всё игровое оборудование уже закуплено. Приведут в порядок и здание склада на территории детского сада, там будут хранить инвентарь и, при необходимости, продукты питания.«Контрольные точки у нас намечены, сроки поставлены. Все работы и дальше должны выполняться строго в соответствии с планом, чтобы в декабре дети уже занимались в комфортных помещениях», - подвела итог встречи Глава города Елена Лапушкина.