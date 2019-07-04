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Елена Лапушкина провела совещание в парке Гагарина по вопросу переноса действующей картинг-трассы на новое место

4 июля 2019 19:24
158
В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.
Сегодня в парке Гагарина Елена Лапушкина провела совещание по вопросу переноса действующей картинг-трассы на новое место, с участием представителей "Парков Самары", сотрудников картинг-клуба и родителей детей, которые занимаются автоспортом.

В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.

В качестве нового места рассматриваются две площадки.

Первая – это прежнее место картодрома, в парке Гагарина, на пересечении улиц Стара-Загора и Советской Армии. Но сейчас там располагается парковка парка и к тому же близко располагаются жилые дома.

Второй вариант – парк Молодёжный. Там есть свободное пространство не только для переноса действующей трассы, но и для возможного расширения круга так, чтобы он соответствовал соревновательным нормативам, тогда в дальнейшем трасса сможет принять этап чемпионата России.

«Картинг нужно сохранить, но на нынешней территории невозможно и небезопасно. Мы изучим все варианты, куда лучше перенести площадку, сравним их и начнём работу по переносу, чтобы уже следующим летом любители картинга катались в новом, удобном и безопасном месте», - отметила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



Благоустройство региона
4 июля 2019  19:24
В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.
Елена Лапушкина провела совещание в парке Гагарина по вопросу переноса действующей картинг-трассы на новое место
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