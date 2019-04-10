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Елена Лапушкина предложила сократить количество бесплатных парковок в центре города

10 апреля 2019 21:12
81
Лапушкина предлагает снять запрет на платную парковку возле социально-культурных объектов и оставить бесплатные парковки только возле детских садов и школ.
Глава города Елена Лапушкина выступила с предложением изменить региональный закон об организации дорожного движения и ограничить количество мест, где можно парковаться бесплатно.

В исторической части города находится 40 образовательных учреждений, 12 библиотек, 11 музеев, 9 театров и больше 10 объектов органов государственной власти и местного самоуправления. Возле этих учреждений и возле медицинских учреждений по закону должна быть бесплатная парковка.

Лапушкина предлагает снять запрет на платную парковку возле социально-культурных объектов и оставить бесплатные парковки только возле детских садов и школ. Посетители спортивных и культурных учреждений могут бесплатно парковать автомобили в праздничные и выходные дни, а в будни делать это, заплатив по установленному тарифу. Учитывая рост автомобилей и нехватку парковочных мест в центре города, это поможет обеспечить наличие свободных мест для парковки в центре города.

Предложение об изменении закона глава города направила в Самарскую губернскую думу. Депутаты рассмотрят его в ближайшее время, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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Комментарии



Благоустройство региона
10 апреля 2019  21:12
Лапушкина предлагает снять запрет на платную парковку возле социально-культурных объектов и оставить бесплатные парковки только возле детских садов и школ.
Елена Лапушкина предложила сократить количество бесплатных парковок в центре города
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