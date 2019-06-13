Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 13 июня, 19:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 64.52
-0.27
EUR 73.04
-0.17
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Елена Лапушкина посетила строящийся детский сад на улице Георгия Ратнера, 25

13 июня 2019 18:59
56
В марте 2019 года подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сейчас детсад готов на 70%.
Глава Самары продолжает контрольные объезды строящихся образовательных учреждений.

Сегодня Елена Лапушкина посетила детский сад на улице Георгия Ратнера, 25, который строится по программе «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 -2019 годы.

Строительство стартовало ещё в 2015 году, но было приостановлено из-за отсутствия финансирования.

В марте 2019 года подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сейчас детсад готов на 70%.

Елена Лапушкина поручила усилить работы по вывозу строительного мусора, привести в порядок прилегающую территорию, вывезти незаконные гаражи и произвести санитарную опиловку деревьев. До начала отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям нужно провести ревизию тепловых сетей.

Также рассматривается возможность обустройства парковочного кармана для удобства родителей и обеспечения безопасного дорожного движения поблизости.

По окончании строительства, детсад сможет принять 150 ребят.

Ввести его в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
13 июня 2019  18:59
В марте 2019 года подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сейчас детсад готов на 70%.
Елена Лапушкина посетила строящийся детский сад на улице Георгия Ратнера, 25
В марте 2019 года подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сейчас детсад готов на 70%.  Благоустройство региона
55
13 июня 2019  17:14
Пока специалисты ведут финальные работы по созданию проектной документации.
В Самаре к 2023 году построят развязку на Ново-Садовой/Советской Армии
Пока специалисты ведут финальные работы по созданию проектной документации.  Благоустройство региона
86
13 июня 2019  11:14
Расчистка просек ЛЭП в Самарской области идет по графику
Расчистка просек ЛЭП в Самарской области идет по графику
В настоящее время расчищено свыше 200 га из 1 000 запланированных. Благоустройство региона
159
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4577
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2696
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1271
Весь список
Всё в Дом
31 мая 2019  20:13
Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
 Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
220
31 мая 2019  20:11
Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
 Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры.  Всё в Дом
109
23 мая 2019  15:37
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
 Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
311
Весь список
ЖКХ
13 июня 2019  09:24
В России предложили вновь поднять тарифы на мусор
В России предложили вновь поднять тарифы на мусор
Рост платежей вряд ли превысит 5%, но может вызвать социальное недовольство. ЖКХ
186
11 июня 2019  15:53
На ул. Медицинской в Куйбышевском районе будут проводиться работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки.
Вниманию жителей Куйбышевского района: 13 июня от холодного водоснабжения будет отключен ряд зданий
На ул. Медицинской в Куйбышевском районе будут проводиться работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки.  ЖКХ
320
11 июня 2019  09:43
РКС-Самара борется с предприятиями, которые сбрасывают неочищенные стоки в централизованную канализацию Они задолжали уже 287 миллионов рублей.
РКС-Самара борется с предприятиями, которые сбрасывают неочищенные стоки в централизованную канализацию
Они задолжали уже 287 миллионов рублей.  ЖКХ
208
Весь список

Экология
13 июня 2019  13:37
В Центральном и Приволжском федеральном округах массово гибнут пчелы
В Центральном и Приволжском федеральном округах массово гибнут пчелы
Специалисты ветеринарной службы признают, что ущерб огромный. Экология
295
11 июня 2019  11:43
За ночь река Уса в Самарской области окрасилась в ядовито-зеленый цвет
За ночь река Уса в Самарской области окрасилась в ядовито-зеленый цвет
Отдыхавшие на берегу люди отметили, что вода в реке поменяла цвет буквально за несколько часов. Экология
488
10 июня 2019  13:55
В Тольятти вновь зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду
В Тольятти вновь зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду
Сейчас экологическая ситуация в городе достаточно стабильная. Экология
318
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
167
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
300
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
279
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
375
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
364
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
314
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
199
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
519
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
545
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
307
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
611
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
537
Весь список

Мероприятия
15 июня на парковке ТК Амбар состоится I этап Чемпионата ПФО по Мото Джимхане
На самарской набережной пройдут танцевальные и музыкальные программы в рамках проекта «Культурное сердце России»
В Самаре пройдет Девятый Инклюзивный Бал
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные