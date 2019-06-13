Елена Лапушкина посетила строящийся детский сад на улице Георгия Ратнера, 25
13 июня 2019 18:59
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Сегодня Елена Лапушкина посетила детский сад на улице Георгия Ратнера, 25, который строится по программе «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 -2019 годы.
Строительство стартовало ещё в 2015 году, но было приостановлено из-за отсутствия финансирования.
В марте 2019 года подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сейчас детсад готов на 70%.
Елена Лапушкина поручила усилить работы по вывозу строительного мусора, привести в порядок прилегающую территорию, вывезти незаконные гаражи и произвести санитарную опиловку деревьев. До начала отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям нужно провести ревизию тепловых сетей.
Также рассматривается возможность обустройства парковочного кармана для удобства родителей и обеспечения безопасного дорожного движения поблизости.
По окончании строительства, детсад сможет принять 150 ребят.
Ввести его в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.
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