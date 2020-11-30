Доходный дом Портнова в центре Самары остался неотреставрированным

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Самарский общественный региональный фонд поддержки и развития шахматного спорта оказался не в состоянии содержать старинное здание на улице Молодогвардейской, 126, построенное в начале XX века. Это следует из содержания судебного процесса, идущего сейчас в Арбитражном суде Самарской области.



ГБУ СО «Санаторий «Поволжье» требует взыскать с шахматного фонда 1,306 млн рублей, в том числе сумму задолженности по договору, штраф за неисполнение обязательств по привлечению инвестиций в объеме не менее 30 млн рублей и штраф за невыполнение работ по сохранению имущества (капремонту и реставрации). В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены министерство имущественных отношений, которому подконтролен санаторий «Поволжье», и областное управление госохраны объектов культурного наследия.



По всей видимости, речь идет о занимаемом шахматным фондом здании на ул. Молодогвардейской, 126 (на углу Молодогвардейской и Льва Толстого), которое является объектом культурного наследия регионального значения. В реестр оно внесено как «Доходный дом А.Н. Портнова». Дом принадлежал известному дельцу Портнову, державшему в Самаре несколько недорогих гостиниц и трактиров. Здание использовалось «народным» театром, где в свободное время играли легкие пьесы не только мещане, но и именитые купцы и дворяне. Во время Великой отечественной войны здесь находилось посольство и правительство Болгарии в изгнании.



В 2014 году здание было продано санаторием «Поволжье» региональному фонду развития шахматного фонда, сумма сделки составила 18,5 млн рублей. Однако Счетная палата Самарской области сочла эту цену заниженной. По подсчетам аудиторов, реальная цена объекта с учетом износа должна была составить 35,8 млн рублей. При этом средства от продажи здания санаторий не перечислил в бюджет, а потратил на выплату зарплат и налогов. Шахматный фонд тогда обращался в минимущества с просьбой выкупить под зданием на Молодогвардейской еще и земельный участок, который аудиторы оценили в 17 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.