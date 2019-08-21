До 1 сентября в Промышленном районе Самары благоустроят шесть дворов

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Так, в Промышленном районе обновят шесть дворовых территорий:- ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, 14, 20;- ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, 77, 79;- ул. Вольская, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;- Ново-Вокзальный тупик, 12;- ул. Г. Димитрова, 95;- ул. Молодежная, 6А, 6Б, 8А, 8Б.О благоустройстве двора рядом с домами №6 А, 6Б, 8А, 8Б, по улице Молодежной жители мечтали несколько лет.«В наших домах порядка 500 квартир, в основном здесь живут молодые семьи с детьми, а погулять - негде. Вокруг домов был большой пустырь и маленькая площадка для детей 3-5 лет, - рассказывает житель дома №6Б по ул. Молодежная Анна Ильина. – Мы с инициативной группой собрались и решили, что пора это менять. Теперь во дворах наших домов будут три площадки: детский городок для малышей, универсальная площадка с теннисными столами и баскетбольным кольцом, футбольное поле, на котором зимой можно будет залить каток».Подрядчики уже заканчивают работы по подготовке площадок и приступили к монтажу оборудования.«В настоящее время на площадке работают порядка 10-12 рабочих. Помимо оборудования, нам осталось установить антитравматическое покрытие, ограждение и обновить освещение. Все работы будут завершены в срок», - рассказал представитель подрядчика.«На всех шести дворовых территориях работы активно ведутся. До 1 сентября все работы будут завершены,- рассказал первый заместитель главы Администрации Промышленного района Равиль Гибадуллин. – Жители не только принимают активное участие в разработке проекта, но и сейчас, в рамках рабочего процессах вносят коррективы, говорят рабочим, как лучше расположить оборудование», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации