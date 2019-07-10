Дмитрий Азаров провел встречу с главой Большечерниговского района Тамарой Перовой

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Губернатор Самарской областипровел встречу с главой Большечерниговского района. Ключевой темой разговора стала реализация муниципалитетом национальных проектов. По словам Тамары Перовой, долгожданные проекты в рамках нацпроектаов будут реализоваться на территории сразу нескольких сел. Так, уже началось строительство модульного ФАПа в поселке Иргизский. Работы выполнены на 30%.Глава района передала Губернатору благодарность от жителей поселка Глушицкий, где запланировано строительство Насосно-фильтровальной станции и прокладка нескольких километров водопроводной сети с ответвлением в поселение Пензено. В общей сложности проект позволит обеспечить питьевой водой около 3000 человек. «Очень важно, чтобы мы справились с этой задачей. Прошу вас непрерывно контролировать качество работ», — обратился к Тамаре Перовой глава региона.Также участники встречи обсудили судьбу Дома культуры в сельском поселении Августовка. Это один из самых больших сельских ДК губернии, гордость всех жителей района.Здание обладает совершенно уникальным архитектурным замыслом, притягивающим туристов со всей округи.По инициативе губернатора объект был включен в национальный проект «Культура» — его ремонт запланирован на 2020 год.Дмитрий Азаров поинтересовался, предусмотрено ли восстановление светомузыкального фонтана, который был обустроен возле ДК в советское время и сегодня не работает. Глава региона заверил: совместно с районными властями, профильными ведомствами будет проведен поиск источников финансирования работ по восстановлению фонтана.«Это дело принципа. Прошло 30 лет, а люди до сих пор помнят, что в поселении работал светомузыкальный фонтан, — отметил Дмитрий Азаров. — У нас должна быть гордость за такие знаковые места!», передает пресс-служба облправительства.