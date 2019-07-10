Дмитрий Азаров провел встречу с главой Большечерниговского района Тамарой Перовой
10 июля 2019 18:36
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Глава района передала Губернатору благодарность от жителей поселка Глушицкий, где запланировано строительство Насосно-фильтровальной станции и прокладка нескольких километров водопроводной сети с ответвлением в поселение Пензено. В общей сложности проект позволит обеспечить питьевой водой около 3000 человек. «Очень важно, чтобы мы справились с этой задачей. Прошу вас непрерывно контролировать качество работ», — обратился к Тамаре Перовой глава региона.
Также участники встречи обсудили судьбу Дома культуры в сельском поселении Августовка. Это один из самых больших сельских ДК губернии, гордость всех жителей района.
Здание обладает совершенно уникальным архитектурным замыслом, притягивающим туристов со всей округи.
По инициативе губернатора объект был включен в национальный проект «Культура» — его ремонт запланирован на 2020 год.
Дмитрий Азаров поинтересовался, предусмотрено ли восстановление светомузыкального фонтана, который был обустроен возле ДК в советское время и сегодня не работает. Глава региона заверил: совместно с районными властями, профильными ведомствами будет проведен поиск источников финансирования работ по восстановлению фонтана.
«Это дело принципа. Прошло 30 лет, а люди до сих пор помнят, что в поселении работал светомузыкальный фонтан, — отметил Дмитрий Азаров. — У нас должна быть гордость за такие знаковые места!», передает пресс-служба облправительства.
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