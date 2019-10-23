Дмитрий Азаров подверг жесткой критике головного подрядчика строительства транспортной развязки на 974 километре федеральной трассы М-5 в Тольятти

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Губернаторподверг жесткой критике головного подрядчика строительства транспортной развязки на 974 километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Тольятти за срыв сроков и нарушение договорных обязательств. Глава региона лично выехал на место строительства.Путепровод пройдет над действующей сетью дорог Автограда третьим уровнем. Он позволит разделить потоки транзитного транспорта - с прямым выездом на Жигулёвскую ГЭС минуя город. На данный момент возведено 28 опор путепровода из 29, установлена часть балок.Заявленный срок окончания строительных работ-2019 год. Однако процесс возведения развязки затянулся - строительству мешают опоры высоковольтных ЛЭП, которые требуется перенести. Между самими сетевиками и строителями возникли разногласия,в том числе по согласованию проекта.О ситуации на объекте главе региона доложил, заместитель начальника ФКУ «Поволжскуправавтодор». По его словам, согласование всех спорных моментов завершается, и скоро сетевики смогут начать перенос ЛЭП. На это уйдёт три месяца, и после этого достройку моста продолжат.«А что вам раньше мешало эту работу вести? Почему надо было дотянуть до ноября? Сотни тысяч людей каждый день в пробках стоят, страдают от того, что идёт строительство дороги! У меня есть ощущение, что начальство у вас в Москве, а вы тут потеряли мотивацию к работе! Могу это поправить. Были установлены сроки строительства. Значит, у вас в технологической карте было все прописано - когда сети переносятся, когда все согласования проходят. Значит, вы не в состоянии организовать процесс согласования документов и процессов!»,- отметил Дмитрий Азаров.«Федеральный объект, но мне приходится вмешиваться, также, как и по строительству стадиона. Дата начала ЧМ-2018 была известна на весь мир, разве можно было ее перенести, потому что мы с МРСК что-то не согласуем, еще с кем-то? Нет! Там тоже было не все согласовано и условия менялись, но мы не могли дату начала ЧМ перенести. Вы то почему по-другому относитесь? Почему считаете, что от взятых обязательств можно отойти и сдвинуть сроки? Вы главный исполнитель!», - подчеркнул губернатор.Обоснованные претензии глава региона адресовал и сетевым организациям "МРСК Волги", которые вовремя не произвели корректировку документации и не выстроили эффективное взаимодействие с федеральным подрядчиком.Дмитрий Азаров подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы в отношении ответственных за срыв сроков специалистов были сделаны выводы. Поскольку объект федеральный, губернатор будет поднимать вопрос на уровне профильных министерств - Минтранс РФ и Минэнерго России, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.