Дмитрий Азаров подверг жесткой критике головного подрядчика строительства путепровода на трассе М-5 "Урал" в Тольятти
23 октября 2019 19:38
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Путепровод пройдет над действующей сетью дорог Автограда третьим уровнем. Он позволит разделить потоки транзитного транспорта - с прямым выездом на Жигулёвскую ГЭС минуя город. На данный момент возведено 28 опор путепровода из 29, установлена часть балок.
Заявленный срок окончания строительных работ-2019 год. Однако процесс возведения развязки затянулся - строительству мешают опоры высоковольтных ЛЭП, которые требуется перенести. Между самими сетевиками и строителями возникли разногласия,в том числе по согласованию проекта.
О ситуации на объекте главе региона доложил Кирилл Вдовин, заместитель начальника ФКУ «Поволжскуправавтодор». По его словам, согласование всех спорных моментов завершается, и скоро сетевики смогут начать перенос ЛЭП. На это уйдёт три месяца, и после этого достройку моста продолжат.
«А что вам раньше мешало эту работу вести? Почему надо было дотянуть до ноября? Сотни тысяч людей каждый день в пробках стоят, страдают от того, что идёт строительство дороги! У меня есть ощущение, что начальство у вас в Москве, а вы тут потеряли мотивацию к работе! Могу это поправить. Были установлены сроки строительства. Значит, у вас в технологической карте было все прописано - когда сети переносятся, когда все согласования проходят. Значит, вы не в состоянии организовать процесс согласования документов и процессов!»,- отметил Дмитрий Азаров.
«Федеральный объект, но мне приходится вмешиваться, также, как и по строительству стадиона. Дата начала ЧМ-2018 была известна на весь мир, разве можно было ее перенести, потому что мы с МРСК что-то не согласуем, еще с кем-то? Нет! Там тоже было не все согласовано и условия менялись, но мы не могли дату начала ЧМ перенести. Вы то почему по-другому относитесь? Почему считаете, что от взятых обязательств можно отойти и сдвинуть сроки? Вы главный исполнитель! А это - разгильдяйство!», - подчеркнул губернатор.
Обоснованные претензии глава региона адресовал и сетевым организациям "МРСК Волги", которые вовремя не произвели корректировку документации и не выстроили эффективное взаимодействие с федеральным подрядчиком.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы в отношении ответственных за срыв сроков специалистов были сделаны выводы. Поскольку объект федеральный, губернатор будет поднимать вопрос на уровне профильных министерств - Минтранс РФ и Минэнерго России.
С учетом всех работ, в том числе по согласованию проектов, непосредственно переносу линий электропередач, а также последующей достройки объекта подрядчик взял на себя обязательство завершить строительство путепровода к началу лету 2020 года. «Призовем к ответу всех нерадивых руководителей, чтобы они ответили за свои недоделки и упущенные сроки», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона поручил региональному министерству транспорта вести жесткий контроль за всеми процессами, а также рассмотреть возможность применения штрафных санкций к подрядчиком за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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