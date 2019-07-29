Дмитрий Азаров ознакомился со строительством детского сада в Курумоче

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Дмитрий Азаров ознакомился со строительством детского сада в КурумочеГубернатор посетил ряд социальных объектов СО.в ознакомился со строительством детского сада в Курумоче. Возведение идёт в рамках нацпроекта "Демография".Учреждение рассчитано на 150 мест - для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Будет создано 8 групп, в том числе 2 ясельные.С вводом детского сада в Курумоче будет полностью ликвидирована очередь, в которой стоят порядка 150 малышей.Открытие учреждения было запланировано в сентябре этого года. Но, по словам главы Волжского района, срок ввода социального объекта переносится на октябрь."Проект 2015 года, проходил 3 корректировки. С последними - мы вышли 2 недели назад. Теперь необходимо провести торги", - объяснил причину переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию заместитель министра Минстроя СООн отметил, что на проектировщика уже написана жалоба."Если проекты плохого качества, необходимо эту организацию внести в чёрный список. Проектировщик вас подвёл по этому объекту, значит все штрафные санкции к нему должны быть применены. Заявляйте, чтобы в конкурсах на госзаказах он больше не участвовал", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Проектировщиком не были учтены требования по доступности объекта для маломобильных групп населения, а также новые технические условия на инженерное обеспечение здания. Перечень недоработок состоит из 25 пунктов."Как вы приняли такой проект? Вы должны быть на объекте каждый день и постоянно контролировать ход работ. У вас постоянно срываются сроки! Если вы так будете работать, передадим объекты в те районы, где их строительство будут сопровождать на каждом этапе", - обратился Дмитрий Азаров к главе района"Формируйте муниципальные команды, будем учить. Вы победитель конкурса управленцев "Лидеры России", уверен, справитесь. Если в процессе обучения и итогового тестирования кто-то не будет соответствовать квалификационным требованиям и качествам, будем увольнять", - поручил глава региона Сергею Пичушкину.Сейчас общая готовность объекта составляет 87%. Подключены все необходимые коммуникации, частично выполнена чистовая отделка, идут работы по благоустройству территории. Внешний контур будет приведен в порядок к 1 сентября,- до начала сезона дождей.Всего в СО в этом году строятся и реконструируются 28 детских садов, 17 из которых планируется сдать в этом году и создать 2,5 тысячи мест для детей. Такими темпами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен. Работы находятся под личным контролем губернатора.Дмитрий Азаровр также посетил школу в Смышляевке, которая рассчитана на 1360 мест. Свои двери образовательное учреждение откроет уже 1 сентября этого года. В пятиэтажном здании разместятся 67 учебных классов, слесарные мастерские, 4 спортзала, бассейн, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.