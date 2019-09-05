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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Дмитрий Азаров оценил ход строительства детского сада в рамках нацпроекта «Демография» в селе Алькино

5 сентября 2019 14:58
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Новый детский сад рассчитан на 90 мест. Посещать его будут малыши не только из самого Алькино, но и двух соседних сел.
В четверг, 5 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом посещает Похвистневский район. Глава региона проверил ход реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным и осмотрел ряд социальных объектов. Также Губернатор проводит в Похвистнево совещание по вопросу реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В начале дня руководитель области проверил ход возведения детского сада «Улыбка» в селе Алькино. Работы идут в рамках региональной составляющей национального проекта «Демография». Напомним, в этом году на территории всего региона строится и реконструируется одновременно 28 зданий, 17 из которых свои двери для малышей откроют уже к концу этого года.

Проектирование двухэтажного здания в Похвистневском районе началось еще 5 лет назад. Однако работы так и не были начаты из-за недостаточного финансирования. Ситуация изменилась после обращения жителей и районных властей к губернатору. Значительные средства на возведение объекта были выделены в прошлом году. Существенный вклад внесла компания «Роснефть» – в рамках собственной социальной программы. Интересы сельчан отстаивал и депутат Государственной думы от Самарского региона Виктор Казаков. Общая стоимость строительства учреждения дошкольного образования составила почти 114,5 миллионов рублей. Это первое отдельно стоящее здание детского сада в Алькино, – раньше дети размещались в местной школе.

Новый детский сад рассчитан на 90 мест. Посещать его будут малыши не только из самого Алькино, но и двух соседних сел. Малыши уже оценили игровые и спортивные площадки, а их родители – современную материально-техническую базу и насыщенную образовательную программу. Сейчас в детский сад уже завезли мебель и оборудование. Осталось пройти ряд технических процедур. Планируется, что учреждение заработает уже в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Благоустройство региона
5 сентября 2019  14:58
Новый детский сад рассчитан на 90 мест. Посещать его будут малыши не только из самого Алькино, но и двух соседних сел.
Дмитрий Азаров оценил ход строительства детского сада в рамках нацпроекта «Демография» в селе Алькино
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