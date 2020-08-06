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Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"

6 августа 2020 18:09
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор  завода "Тяжмаш"Андрей Трифонов договорились о том, что уже со следующей недели «Тяжмаш» начинает финансирование капремонта ДК "Авангард".

Средства в размере 25 млн рублей будут направлены компанией на проведение необходимых работ

Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.

«Уверен, совместными усилиями мы приведём в порядок Дом культуры Авангард», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото:    пресс-служба департамента информационной политики СО






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Комментарии


Благоустройство региона
6 августа 2020  18:09
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
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