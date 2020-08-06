Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"

Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор завода "Тяжмаш"Андрей Трифонов договорились о том, что уже со следующей недели «Тяжмаш» начинает финансирование капремонта ДК "Авангард".
Средства в размере 25 млн рублей будут направлены компанией на проведение необходимых работ
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
«Уверен, совместными усилиями мы приведём в порядок Дом культуры Авангард», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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