Дмитрий Азаров: «В Самаре строится не просто Дворец спорта, а по-настоящему многофункциональный центр»

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Как рассказал руководителю области генеральный директор компании «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко, строители уже завершили возведение монолитных конструкций, смонтировали кровлю и практически «закрыли» внутренний контур. «Планируем к зиме подать в здание тепло и приступить к внутренним и отделочным работам», – пояснил он.Частично внутренние работы уже ведутся – строители устанавливают инженерное оборудование, в том числе уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок, которых во дворце будет две – основная и тренировочная. Важно отметить, что системы заморозки льда будут иметь шесть режимов – отдельно для официальных хоккейных игр, для тренировок, для занятий фигуристов и так далее.Помимо ледовых площадок, во Дворце спорта предусмотрена единственная в регионе сертифицированная площадка для керлинга на четыре дорожки, универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Технологически объект будет поделен на автономные функциональные зоны, что позволит одновременно проводить несколько мероприятий.«Рад что продуманный подход, который я изначально задал, сегодня воплощается в жизнь, – отметил Дмитрий Азаров. – Очень важно, что получается не просто Дворец спорта, а по-настоящему многофункциональный центр: одновременно и спорт, и развлечения, и возможность проведения конференций».В ходе корректировок проекта вносилось множество изменений, которые, по словам архитектора проекта Дмитрия Орлова, сработали в сторону повышения функциональности и комфорта. В частности, за счет небольшого увеличения площади здания два конференц-зала обзавелись панорамным видом на Волгу.«Важно, что открыли вид на Волгу. Это то, чего в старом Дворце спорта не было никогда, – оценил Губернатор работу проектировщиков. – Сегодня это просто загляденье, я представляю, как там будут проходить деловые мероприятия, и одновременно люди будут наслаждаться красотой нашей красавицы-Волги. Все функционально продумано, и это позволит использовать Дворец спорта по полной».Архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого и нового спорткомплексов. Так, на боковом фасаде разместят панно с изображением хоккеистов, и обязательно будет установлена памятная табличка о первом концерте в Самаре Владимира Высоцкого. Символы старой Самары уравновесят огромный наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.«Экран будет подчеркивать современность здания, его динамизм и спортивную направленность. Мне кажется, этот динамизм присущ всем жителям Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Сегодня размах и потенциал Дворца оценит даже непрофессионал. Однако еще несколько лет назад возведение ледовой арены было под вопросом. Когда принимали решение о сносе Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства.«Я сразу понял, что нам придется оперативно решать этот вопрос. Не может такая территория, намоленная во всех смыслах этого слова, пустовать», – сказал Дмитрий Азаров.В сжатые сроки был подготовлен продуманный проект, предусмотрено региональное финансирование. Благодаря системной работе Губернатора удалось заручится и поддержкой федерального центра. Так, в настоящее время объект строится, в том числе, и на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Финансовую поддержку проекту оказали и крупные компании, ведущие свою деятельность в регионе.Губернатор также не исключил, что дополнительные средств из федеральной и региональной казны для освоения могут быть выделены еще и до конца этого года.«Это непростая задача в текущем году, поскольку бюджет понес очень серьезные потери. Но мы постараемся изыскать средства, чтобы максимально выполнить работы уже в текущем году. Всем понятно, что Дворец спорта ждут не только жители Самары, но и всей области», – сказал Глава региона.Подводя итоги выездного совещания, Дмитрий Азаров подчеркнул: работы ведутся динамично, опережающими темпами, качественно, как и на большинстве объектов, которые возводятся в регионе.«Мы находимся здесь в преддверии Дня строителя, и я хочу всех строителей Самарской области поздравить с профессиональным праздником. И отдельно тех, кто трудится на этом объекте. Видно, что работают люди профессиональные, ответственные и делают свое дело с душой. Без этого созидать на Самарской земле невозможно. Если без души, то все в конце концов приходит в негодность. А когда и профессионально, и с душой – все получается. Спасибо всем строителям!», передает пресс-служба облправительства.