Бульвар по улице Мичурина: в Самаре появилась новая прогулочная зона 

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Бульвар по улице Мичурина: в Самаре появилась новая прогулочная зонаБульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной расположен в Ленинском районе Самары на одной из центральных городских артерий. Здесь ежедневно наблюдается большой пешеходный и транспортный трафик. Вполне закономерно, что жители района решили, что им явно не хватает уютной зоны для прогулок, променада, где можно передохнуть в тени деревьев. Почти 6,5 тысяч самарцев во время рейтингового голосования поддержали обновление этого места.Прогулочный бульвар по улице Мичурина и одноименный сквер в этом году комплексно благоустраивают в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Работы выполнены уже на 75%, сроки сдачи объекта 15 сентября, но уже сейчас на обновленной территории жители охотно фотографируются, прогуливаются, сидят на скамейках.«Хотя срок сдачи этого объекта 15 сентября, данное общественное пространство преобразилось, уже стало более комфортным, наполнилось смыслом. Непосредственно на этом участке — от Владимирской до Дачной почти не было скамеек. Люди не могли нигде присесть, отдохнуть. Сейчас здесь появились зоны отдыха, которые востребованы у горожан», - отметила Людмила Салихова, начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.Концепцией благоустройства было предусмотрено общее улучшение среды и образа сквера, которое изменит его восприятие горожанами.На отремонтированной променадной зоне установили порядка 50 лавочек с деревянными настилами, похожие установлены на бульваре Металлургов и Крымской площади. Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным камнем. Отремонтирована прилегающая к скверу дорога на улице Мичурина, пешеходные дорожки выложены плиткой, высажены порядка 200 деревьев и кустарников, завершается монтаж автополива на газонах, установлено новое освещение, в ближайшее время будет организована система видеонаблюдения.«Эти изменения невозможно не заметить, раньше асфальт был весь в рытвинах. Я рядом живу и хожу по улице Мичурина несколько раз в день, поэтому все работы были у меня на глазах. Каждый день я с радостью наблюдала, как преображается привычное место. Теперь у нас есть уютный сквер со скамейками, радует, что стало больше доревев. Здесь посадили каштаны, ели», - говорит Галина Ермолаева, житель Ленинского района г.о. Самара.Важно отметить, что благоустройство общественного пространства сопровождается комплексным ремонтом проезжей части на улице Мичурина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще в начале апреля был завершен ремонт литым асфальтобетоном трамвайного межпутья на площади более 2 тысяч кв. м – в границах улиц Клинической и Полевой. Далее рабочие отфрезеровали изношенное покрытие проезжей части, выполнена значительная часть работ по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно – мастичной асфальтобетонной смеси, которая является высокопрочным покрытием, способным выдерживать большие статические и кинетические нагрузки.На ряде перекрестков обустроены островки безопасности для пешеходов и пандусы для маломобильных граждан. Также в этом году на всем участке ведется ремонт существующих съездов и парковочных площадок на общей площади порядка 3600 кв. м.Всего в этом году в Самаре комплексно благоустраивается шесть общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной расположен в Ленинском районе, сквер Речников в Куйбышевском районе на улице Флотской, сквер Невского в Кировском районе - территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной, территория в Советском районе по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромная., сквер Овчарова в Красноглинском районе, 1-ый этап комплексного благоустройства Ерик Парка (ЖК «Волгарь») в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская слобода в Куйбышевском районе. Каждый их этих проектов был инициирован жителями Самары и воплощается в жизнь под контролем общественности на всех этапах: от разработки проекта до приемки работ у подрядных организаций.Воплощение идей горожан в жизнь, их активное участие в реализации проектов благоустройства - основа «Стратегии лидерства» - долгосрочного документа развития региона, разработанного по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И перемены, которые уже происходят, заметны каждому, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци