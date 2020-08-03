Более 12 тысяч человек высказали свое мнение по поводу места установки памятной стелы «Самара - город трудовой доблести»

627

Напомним, 2 июля 2020 года особые заслуги Куйбышева - запасной столицы, где ковалось оружие Победы отметил Президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» Президент подписал Указ о присвоение 20 городам страны, в том числе, и Самаре, этого почетного звания.Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров объявил о старте общественного обсуждения по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения Самаре высокого звания «Город трудовой доблести».С 27 июля по 3 августа 2020 года все желающие могли отправить свои предложения по электронной почте gtd.samara@gmail.com/ Специальные ящики для сбора мнений были установлены в зданиях администраций внутригородских районов Самары.Стоит отметить, что жители Самары проявили высокую активность в ходе сбора мнений о возможном месте установки стелы, которая призвана увековечить трудовой подвиг куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Вклад жителей Куйбышевской области в победу над фашизмом невозможно переоценить. На Безымянке, куда были эвакуированы десятки оборонных предприятий, ковалось оружие Победы. После войны промышленность нашей губернии вышла на передовые рубежи.Сотни трудовых коллективов предприятий, учреждений образования, культуры, общественные организации приняли участие в первом этапе общественного обсуждения. География предложений охватывает все районы областного центра. От Вертолетной площадки в Красноглинском районе до южного въезда в Самару и посёлка Волгарь, от микрорайона Крутые Ключи до стрелки рек Волги и Самарки, от стадиона «Самара Арена» до Крымской площади.Среди предложений лидирует трудовая Безымянка. Многие самарцы предлагают установить стелу на Аллее Трудовой славы на проспекте Юных Пионеров рядом с Триумфальной Аркой. В середине 80-ых в создании этого музея трудовой доблести под открытым небом участвовали промышленные предприятия трех районов — Кировского, Промышленного и Советского. Те самые заводы и объединения, которые в грозные годы Великой Отечественной войны принесли нашему городу славу кузницы грозной военной техники. В цехах наших предприятий рождались легендарные Ил-2 и танковые подшипники, авиационные моторы и автомобильное электрооборудование. В расположенных на аллее монументальных композициях обозначены вехи героической истории предприятий.Также самарцы видят возможным установить стелу у проходной завода РКЦ «Прогресс», на площади им. П.П.Мочалова, в парке 50-летия Октября, в парке Молодежный, у ДК «Самарец», а также в сквере Родина и на благоустроенном бульваре Металлургов.Популярным местом для установки стала и кольцевая развязка на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где располагается монумент ИЛ-2. На авиационных заводах Безымянки было изготовлено более 25 тысяч штурмовиков Ил-2, что составило 70% от общего количества этих крылатых машин, произведенных в годы Великой Отечественной войны.В центре города увековечить трудовой подвиг жителей Куйбышева – запасной столицы горожане предлагают на площади Славы, на пешеходной части ул. Ленинградской, на набережной реки Волга, в том числе у Речного вокзала.Среди новых общественных пространств лидирует прогулочная зона на улице Авроры (нечетная сторона) между улицами Аэродромная и Мориса Тореза, которая в настоящее время комплексно благоустраивается. Жители предлагают установить памятный знак на территории будущего сквера.Комсомольская площадь у железнодорожного вокзала Самары и аэропорт Курумоч также фигурируют среди предложений.Окончательный шорт-лист мест для установки стелы «Самара – город трудовой доблести» сформирует специальная экспертная рабочая группа, затем будет организовано электронное голосование, передает пресс-служба горадминистрации.