Благоустройство сквера у собора «Кирилла и Мефодия» завершено раньше срока
26 августа 2019 16:47
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Представители подрядной организации ООО «Вектор 21» рассказывают, что прежде чем приступить к ремонту, с территории вывезено более 3 тысяч кубометров мусора, проведена масштабная работа по озеленению. С самого начала жители близлежащих домов поставили задачу максимально сохранить зеленые насаждения. Здесь полностью расчистили территорию – все аварийные и сухостойные деревья вывезли, вместо них высадили новые.
«В основном, все деревья, которые здесь были, остались. Жители близлежащих домов очень хотели, чтобы зеленые насаждения сохранились, контролировали все работы. Взамен сухостоя высажено более 150 новых деревьев и кустарников», - отметил Вячеслав Плеханов, главный инженер ООО «Вектор 21».
В сквере обустроили несколько входных групп – со стороны улицы Солнечной, со стороны жилых домов и со стороны парковки, которую сделали в рамках проекта. Произвели масштабные земляные работы: положили пять тысяч квадратных метров плитки, застелили газоны с авто-поливом и эко-дорожки, где плитка чередуется с травяным покрытием – это новые тренд в благоустройстве, которого ещё не было в Самаре. В сквере установили новое освещение и дизайнерские лавочки для отдыха.
Также на территории установили многофункциональную детскую площадку из экологически чистых материалов с антитравматическим покрытием, толщина которого составляет 12 см, так что гулять здесь безопасно даже малышам.
Работы на всех объектах планировалось завершить до 1 сентября 2019 года. Но подрядчики сработали с опережением этого срока.
Последним штрихом благоустройства территории стала очистка оврага от старой растительности и бытового мусора. Эту работу вязли на себя волонтеры Самарского дома молодёжи и активные жители Промышленного района.
«Лето нужно проводить с пользой, зачем дома сидеть, если можно помочь природе. Я хочу Самару видеть чистой, красиво и аккуратной, чтобы было приятно гулять просто по улицам»,- говорит волонтер Дарья Бирюкова.
Стоит отметить, что в рамках благоустройства территории, по всему периметру оврага было сделано укрепление, чтобы грунт не размывало во время таяния снега и сильных дождей. Зеленые насаждения в овраге максимально сохранили по просьбам жителей, передает пресс-служба горадминистрации.
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