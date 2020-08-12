Благоустройство прогулочного бульвара на улице Авроры планируют завершить к сентябрю

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Ещё около года назад здесь располагался стихийный рынок, у горожан было много претензий к санитарному состоянию близлежащие территории. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Самарцы уже привыкают к новому пространству: прогуливаются по бульвару, занимаются на тренажерах, отдыхают на скамейках и садовых диванах. Проект благоустройства прогулочной зоны был разработан с учетом пожеланий жителей, поэтому бульвар обещает получиться максимально комфортным и функциональным. Во время проведения рейтингового голосования за благоустройство этого места проголосовали почти 13 тысяч самарцев.Перемены заметны каждому. Воплощение идей горожан в жизнь – активное участие жителей в благоустройстве дворов, общественных пространств на всех этапах от проекта до приемки работ у подрядных организаций – важная часть «Стратегии лидерства» - долгосрочного документа развития региона, разработанного по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.«Мы с нетерпением ждем завершения благоустройства этого пространства. Я участвовала в обсуждении проекта, важно отметить, что пожелания жителей оборудовать фонтан, поставить больше скамеек учтены. Уже сейчас стало число, аккуратно, смотреть приятно. А раньше из-за рынка тут была сплошная антисанитария, мусор летал по всему району. Мы очень рады, что преображается наш город», - говорит Татьяна Бочкарева, житель Советского района г.о. Самара.Один из самых масштабных проектов комплексного благоустройства реализуется в этом году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда».Близится к завершению обустройство газонов с автополивом на площади 12 тысяч квадратных метров, завершается укладка плиточного покрытия на площади 8 тысяч квадратных метров. Завершается монтаж спортивного оборудования и площадки для воркаута: осталось положить резиновое покрытие. Проведены работы по озеленению – высажены порядка 4 тысяч новых деревьев и кустарников.Ноу-хау этого пространства – использование экоплитки для мощения пешеходных дорожек. Внутри плиточной конструкции высадят траву. Ещё одной изюминкой нового пространства стала 11-метровая ель с подсветкой, вокруг которой устанавливают необычные скамейки. Завершается монтаж сухого фонтана со светодиодной подсветкой.«Нам осталось совсем немного, навести внешний лоск, основные работы по зонированию территории, монтажу подземных коммуникаций уже сделаны. Что касается фонтана, то здесь технологические работы выполнили на 95 процентов. Построили чашу и насосную станцию. На этой неделе рабочие приступили к облицовке фонтана гранитом, также они собирают приёмные решетки и форсунки для подачи воды, которых около 160 штук», - рассказал Вячеслав Плеханов, главный инженер.«Эта территория знаковая и одна из самых больших – занимает около 20 тысяч квадратных метров, после ремонта это пространство будет привлекать и молодежь, и представителей старшего поколения. Здесь применили новые технологии, например, предусмотрели систему видеонаблюдения и зону бесплатного Wi-Fi. Работы ведут интенсивно, практически 80 процентов уже выполнили», - отмечает Александр Андриянов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии , передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации